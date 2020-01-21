"Пілот? Відомий співак?" У мережі обговорюють нового "Холостяка-10"

Головним героєм проекту "Холостяк-10", прем'єра якого відбудеться в березні, став пілот і власник льотної школи в Америці (Майамі).

Про це повідомляє прес-служба СТБ.

"Йому не страшні стихії. Він ставить собі захмарні цілі і досягає їх. Він багато років йшов до своєї мрії – підкорити небо за штурвалом літака. А тепер він хоче літати на крилах любові", – йдеться в повідомленні.

Холостяк-10 СТБ

Також на офіційному каналі проекту в Instagram був опублікований тизер майбутнього сезону за участю головного героя. Правда, обличчя та ім'я нового Холостяка поки що тримають в секреті.

У коментарях прихильники шоу почали гадати, хто саме стане новим Холостяком:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що головний герой дев'ятого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Микита Добринін показав, як проводить відпустку з коханою Дашею Квітковою.

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