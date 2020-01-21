Головна Новини
21 січня • оновлено в 13:09
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Пілот? Відомий співак?" У мережі обговорюють нового "Холостяка-10"

1.5т
Читати матеріал російською

Головним героєм проекту "Холостяк-10", прем'єра якого відбудеться в березні, став пілот і власник льотної школи в Америці (Майамі).

Про це повідомляє прес-служба СТБ.

"Йому не страшні стихії. Він ставить собі захмарні цілі і досягає їх. Він багато років йшов до своєї мрії – підкорити небо за штурвалом літака. А тепер він хоче літати на крилах любові",йдеться в повідомленні.

Холостяк-10

Холостяк-10

СТБ

Новини
"Холостяк" Добринін зробив пропозицію Квітковій: з чого починалися стосунки пари. Фото

Також на офіційному каналі проекту в Instagram був опублікований тизер майбутнього сезону за участю головного героя. Правда, обличчя та ім'я нового Холостяка поки що тримають в секреті.

У коментарях прихильники шоу почали гадати, хто саме стане новим Холостяком:

"Пілот? Відомий співак?" У мережі обговорюють нового "Холостяка-10"
"Пілот? Відомий співак?" У мережі обговорюють нового "Холостяка-10"
"Пілот? Відомий співак?" У мережі обговорюють нового "Холостяка-10"
"Пілот? Відомий співак?" У мережі обговорюють нового "Холостяка-10"
"Пілот? Відомий співак?" У мережі обговорюють нового "Холостяка-10"
"Пілот? Відомий співак?" У мережі обговорюють нового "Холостяка-10"
"Пілот? Відомий співак?" У мережі обговорюють нового "Холостяка-10"
"Пілот? Відомий співак?" У мережі обговорюють нового "Холостяка-10"
"Пілот? Відомий співак?" У мережі обговорюють нового "Холостяка-10"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що головний герой дев'ятого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Микита Добринін показав, як проводить відпустку з коханою Дашею Квітковою.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Анна Міхно
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги