"Підсипають снодійне": зірка Black Star з України став жертвою шахраїв у поїзді

Артист лейбла Black Star Міша Марвін став жертвою шахраїв у поїзді "Москва-Одеса" по дорозі до Києва.
Про це розповів сам співак у своїх Instagram-stories.
Миша Марвін
Instagram @misha_marvin
Так, за словами Марвіна, йому в чай підсипали снодійне і вкрали гроші.
"Поїхав я додому в Київ. Поїзд "Москва-Одеса", шостий вагон. Підсипають в чай снодійне, ви засинаєте і залишаєтеся без грошей! Перевірено на власній шкурі. Хто їздить по цьому маршруту, не пийте чай і закривайте двері", – попереджає шанувальників артист.
Міша Марвін став жертвою шахраїв
Instagram @misha_marvin
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Ані Лорак і артист лейбла Black Star Міша Марвін записали спільну пісню під назвою "Я ухожу". Однак її відразу ж розкритикували в мережі. За словами користувачів, це "дешева попса з примітивним текстом".
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