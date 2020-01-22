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22 січня • оновлено в 12:00
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"Підсипають снодійне": зірка Black Star з України став жертвою шахраїв у поїзді

1.1т
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Артист лейбла Black Star Міша Марвін став жертвою шахраїв у поїзді "Москва-Одеса" по дорозі до Києва.

Про це розповів сам співак у своїх Instagram-stories.

Миша Марвін

Миша Марвін

Instagram @misha_marvin

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Так, за словами Марвіна, йому в чай підсипали снодійне і вкрали гроші.

"Поїхав я додому в Київ. Поїзд "Москва-Одеса", шостий вагон. Підсипають в чай снодійне, ви засинаєте і залишаєтеся без грошей! Перевірено на власній шкурі. Хто їздить по цьому маршруту, не пийте чай і закривайте двері", – попереджає шанувальників артист.

Міша Марвін став жертвою шахраїв

Міша Марвін став жертвою шахраїв

Instagram @misha_marvin

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співачка Ані Лорак і артист лейбла Black Star Міша Марвін записали спільну пісню під назвою "Я ухожу". Однак її відразу ж розкритикували в мережі. За словами користувачів, це "дешева попса з примітивним текстом".

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Автор
Анна Міхно
Місце
Україна
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