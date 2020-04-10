"Підрізала очі!" 56-річна Лоліта публічно зізналася, що зробила пластику

56-річна російська співачка Лоліта Мілявська зізналася, що під час самоізоляції зробила пластичну операцію.

Так, за словами знаменитості, вона "підрізала собі очі", Про це Лоліта розповіла в ефірі програми "Вечерний Ургант" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Лоліта Мілявська Скріншот з відео

"Я підрізала очі! Це було заплановано. Я зробила пластику через те, що у мене розтягнулася шкіра на повіках від гриму. Благо зараз немає концертів і телевізійних зйомок, тому я просто засіла після цього, щоб відновитися", – сказала Мілявська.

Лоліта Мілявська Скріншот з відео

Співачка також зазначила, що зйомки в передачі Урганта стали першими для неї після пластичної операції. Крім того, Лоліта додала, що у неї ще залишилися синці та невелика набряклість після хірургічного втручання.

Лоліта Мілявська Скріншот з відео

Як раніше писав OBOZREVATEL, український журналіст Дмитро Гордон жорстко осадив російську співачку українського походження Лоліту.

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