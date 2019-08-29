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"Підкликає, як собаку": Трамп обурив соцмережі хамським поводженням із дружиною

5.4т Читати матеріал російською

Користувачів мережі обурило хамське поводження президента США Дональда Трампа з його дружиною Меланією.

Так, у Twitter було опубліковано відео, на якому видно, як глава Білого дому, який стояв біля машини, поплескав себе по нозі, після чого до нього підійшла дружина. Зазначимо, що їх зняли під час візиту до міста Дейтона, де президент і перша леді США відвідали в лікарні постраждалих у результаті стрілянини в Ель-Пасо (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Дональд Трамп і його дружина Меланія

Дональд Трамп і його дружина Меланія

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"Немов собаку кличе", "Дівчинко, чому ти дозволяєш йому кликати тебе, як пса? Якого біса ти відповідаєш на це?", – обурилися люди.

"Підкликає, як собаку": Трамп обурив соцмережі хамським поводженням із дружиною
"Підкликає, як собаку": Трамп обурив соцмережі хамським поводженням із дружиною

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американський співак і продюсер Фаррелл Вільямс звинуватив президента США Дональда Трампа у цинізмі.

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Меланія Трамп (Melania Trump) Дональд Трамп
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семенов Александр
семенов Александр
Для Украины сегодня это самая главная проблема..)))). если он так с женой общается , то как же он Зеленского подзывать будет ?... Свистом
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