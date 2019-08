"Підкликає, як собаку": Трамп обурив соцмережі хамським поводженням із дружиною

Користувачів мережі обурило хамське поводження президента США Дональда Трампа з його дружиною Меланією.

Так, у Twitter було опубліковано відео, на якому видно, як глава Білого дому, який стояв біля машини, поплескав себе по нозі, після чого до нього підійшла дружина. Зазначимо, що їх зняли під час візиту до міста Дейтона, де президент і перша леді США відвідали в лікарні постраждалих у результаті стрілянини в Ель-Пасо (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Немов собаку кличе", "Дівчинко, чому ти дозволяєш йому кликати тебе, як пса? Якого біса ти відповідаєш на це?", – обурилися люди.

Trump called over Melania like she is a dog 😳 pic.twitter.com/PDjcL4oSLa