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''Підклав свиню'': відомий блогер ''заступилася'' за зрадника Цекала

1.7тЧитати матеріал російською

Відома російська письменниця і блогер Олена Міро їдко висловилася про публічну зраду артиста і продюсера Олександра Цекала, який зустрів Новий рік у Римі разом зі своєю коханкою.

Так, на думку Міро, в тому, що артист зраджує своїй законній дружині, сестрі Віри Брежнєвої Вікторії — немає нічого резонансного. Адже поки у Цекала є гроші і можливості, то він не зобов'язаний зберігати їй вірність. Про це письменниця написала у своєму блозі на Livejournal.

"Якщо є гроші, можливості, то невже Алесандро (в душі італієць) повинен зберігати вірність мадам Свинці? Ну, поїхав на канікули в Рим. Он, як щасливо крокує на коротеньких жирних ніжках. Дупа світиться аж від щастя пощастило старенькому, хіба не краса?" — прокоментувала Олена.

''Підклав свиню'': відомий блогер ''заступилася'' за зрадника Цекала
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Також письменниця іронічно зазначила, що Цекало зробив своїй дружині "чудовий" подарунок до Нового року Свині — підклав "свиню" прямо в сімейне ложе.

''Підклав свиню'': відомий блогер ''заступилася'' за зрадника Цекала
''Підклав свиню'': відомий блогер ''заступилася'' за зрадника Цекала

Як повідомляв OBOZREVATEL, з молодою брюнеткою Цекала застукали не вперше. У листопаді шоумен уже засвітився з нею в одному з ресторанів.

Особа
Олександр Цекало
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