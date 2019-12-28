Підірвали мережу: топ-5 найпопулярніших гарячих фото зірок 2019 року за версією OBOZREVATEL

У 2019 відомі красуні часто радували своїх шанувальників гарячими фотографіями на своїх особистих сторінках в соцмережах.

OBOZREVATEL склав добірку найпопулярніших відвертих фото зірок 2019 року.

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Топ-5 найгарячіших фото зірок 2019 року

Фото прийомної дочки Потапа Наталії без білизни (537,2 тис переглядів)

Влітку цього року 20-річна дівчина поділилася в Instagram фото в домашньому одязі – спортивних штанях і топі, під яким немає бюстгальтера і чітко просвічуються соски.

Тоді підписники Наталії оцінили її сміливе фото і засипали захопленими коментарями.

Фото Насті Каменських в купальнику (520,2 тис переглядів)

Цього року співачка неодноразово опинялася в центрі обговорення через свої відверті фотографій. Однак найбільший ажіотаж викликав знімок зірки, на якому вона позує в білому купальнику на яхті, демонструючи фігуру.

Правда, тоді шанувальники в пух і прах розгромили гарячий знімок Насті, заявивши, що втомилися від відвертих фото Каменських.

Фото Світлана Лободи у відвертому купальнику (506,2 тис переглядів)

У травні цього року співачка вирушила у відпустку на теплий курорт, звідки, звичайно ж, ділилася пікантними знімками. На відпочинку Світлана приміряла відвертий купальник, не забувши продемонструвати користувачам дуже глибоке декольте майже до пупка і вид в профіль, завдяки чому можна було розглянути частково "вид ззаду".

Кадри викликали бурхливі обговорення серед шанувальників зірки. Зокрема, фанати заявили, що співачка дуже худа і позує постійно з відкритим ротом. Стан фігури також викликав здивування.

Фото Віри Брежнєвої в наморднику (430,1 тис переглядів)

Відверті знімки в соцмережі цієї співачки – справжня рідкість. Віра не часто радує фанатів пікантними кадрами. Можливо, саме тому чорно-білий знімок, на якому Брежнєва позує абсолютно голою з мереживним намордником на обличчі, викликав справжній ажіотаж.

Фото дочки Ігоря Крутого Вікторії (392,5 тис переглядів)

У червні цього року дочка знаменитого російського продюсера підірвала Instagram відвертими знімками. На фотографіях, якими Вікторія тоді ділилася в соцмережі, дівчина демонструвала свої великі груди.

Так, на одному фото Вікторія зробила селфі в прозорому топі, а на іншому – приміряла відвертий топ з дуже глибоким декольте, який ледь прикрив форми дівчини.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російська модель Ірина Шейк похвалилася шикарною фігурою на новій відвертій фотографії. На гарячому знімку зірка позує оголеною на пляжі.

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