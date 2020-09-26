Під Харковом упав літак із курсантами: українські зірки відреагували на трагедію

У Чугуєві Харківської області трапилася авіакатастрофа – 25 вересня розбився літак Ан-26 ЗСУ з курсантами 2-го і 4-го курсу.

Страшна трагедія забрала життя 23 курсантів, двоє – тяжко поранених, а ще двох людей розшукують.

Від цієї трагедії осторонь не залишилися українські зірки, які почали активно висловлювати співчуття сім'ям постраждалих на своїх сторінках в Instagram і Facebook.

OBOZREVATEL пропонує подивитися, як українські знаменитості сумують через авіакатастрофу.

"Біда ... авіакатастрофа військового Ан-26 на Харківщині", – опублікувала пост в Instagram офіційна сторінка музичного гурту "Океан Ельзи".

"Жахлива трагедія на Харківщині. Під час посадки розбився військовий літак... Щирі співчуття сім'ям, близьким загиблих. Зараз необхідно повне, всебічне і своєчасне розслідування обставин трагедії. Важливо знати правду про те, що трапилося", – написав у Facebook Святослав Вакарчук.

"Дуже шкода, що нам необхідна трагедія для того, щоб розуміти, що загинули свої, не цікавлячись їхніми політичними поглядами, тим, якою мовою вони говорили і як бачили майбутнє країни. Нескінченні співчуття сім'ям загиблих...", – висловив співчуття ведучий Олександр Скічко.

"Щирі співчуття сім'ям загиблих", – написав у Facebook Сергій Притула.

"Жахлива трагедія ... Вічна пам'ять загиблим і співчуття рідним ...", – повідомив у Facebook Ігор Кондратюк.

"Вічна пам'ять загиблим... Жахлива аварія на Харківщині. Більшість тих, хто був на борту, загинула. Страшне лихо... Сподіваюся і вірю, що є ті, хто вижив", – опублікувала пост в Instagram співачка Ірина Федишин.

"Співчуття", – написав у Instagram Потап.

"Царство Небесне всім загиблим в авіакатастрофі під Харковом!" – висловив співчуття Олександр Пономарьов.

"Жахлива трагедія. Мої дорогі... Харків. Царство Небесне ...", – відреагував на страшну трагедію співак Сергій Бабкін.

"Жахливі новини... співчуваємо #Чугуїв. Сили всім рідним і близьким загиблих...", – повідомила в Instagram продюсерка Ірина Горова.

"Жахлива трагедія під Харковом..." – підписав фото зі співчуттям артист Володимир Дантес.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як відреагували зірки "Вороніних" на смерть Бориса Клюєва.