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16 січня • оновлено в 14:22
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Під час зйомок "Дом-2" раптово померла людина: що трапилося

1.5т
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Один із операторів реаліті-шоу "Дом-2", 37-річний Володимир, раптово помер на території телепроєкту в Новій Москві (селище Сосенскьке).

Як повідомляє Telegram-канал Mash, попередня причина смерті – гостра серцева недостатність.

Оператор Володимир помер під час зйомок "Дом-2"

Оператор Володимир помер під час зйомок "Дом-2"

Mash

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Чоловікові погіршало прямо під час зйомки учасників реаліті-шоу. Швидка, яка прибула на місце, не змогла його врятувати.

Відомо, що Володимир пропрацював оператором на "Дом-2" п'ять років.

"Дом 2"

"Дом 2"

onedio.ru

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Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
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