Під час зйомок "Дом-2" раптово померла людина: що трапилося

Один із операторів реаліті-шоу "Дом-2", 37-річний Володимир, раптово помер на території телепроєкту в Новій Москві (селище Сосенскьке).

Як повідомляє Telegram-канал Mash, попередня причина смерті – гостра серцева недостатність.

Оператор Володимир помер під час зйомок "Дом-2" Mash

Чоловікові погіршало прямо під час зйомки учасників реаліті-шоу. Швидка, яка прибула на місце, не змогла його врятувати.

Відомо, що Володимир пропрацював оператором на "Дом-2" п'ять років.

"Дом 2" onedio.ru

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