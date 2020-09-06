Під час виступу на "Танцях з зірками" актор Цимбалюк ледь не впустив партнерку. Відео

У другому прямому ефірі шоу "Танці з зірками" під час виступу актор Тарас Цимбалюк ледь не впустив свою партнерку Яну Заєць.

Учасники продемонстрували пристрасне танго, проте один трюк вони так і не змогли виконати. Під час підтримки танцівниця ледь не впала (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Водночас судді відзначили, що пара могла зробити помилку через хвилювання. Влад Яма наголосив на тому, що бачив тренування Цимбалюка та Заєць, тому знає, що вони вміють робити цю складну підтримку.

Яна Заєць ледь не впала під час виступу. Скриншот

"Я побачив пристрасть у ваших очах і зрозумів, що це справжнє танго. Мені сподобалось бажання, з яким ви танцювали. Але ви помилились лише один раз. І це сталось тут, на паркеті. Чому? Бо пристрасті дали більше", – зазначив Яма.

Втім, це ніяк не вплинуло на оцінки журі. Судді оцінили їхній виступ в 32 бали (Чапкіс – 8, Ласточкін – 9, Кухар – 8, Яма – 7).

Тарас Цимбалюк і Яна Заєць: дивитися відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вагітну хореографиню Ілону Гвоздьову розкритикували в мережі за те, що вона бере участь у новому сезоні шоу "Танці з зірками". Також OBOZREVATEL поспілкувався з одним із учасників "Танці з зірками" Арамом Арзуманяном: читайте інтерв'ю з посиланням.