Під час розлучення Філіп переживав за себе коханого - Пугачова

Російський співак Філіп Кіркоров важко переживав розлучення з примадонною Аллою Пугачовою та рішення артистки піти до пародиста Максима Галкіна.

При цьому, як стверджує проект каналу НТВ "Засноване на реальних подіях", співачка залишалася непохитною, оскільки була впевнена, що Кіркоров переживає лише за себе.

Фото: starhit.ru

Філіп Кіркоров та Алла Пугачова одружилися у 1994 році. Шлюб двох топ-зірок протривав близько 10 років, однак співачка розглянула в пародисті Максимові Галкіну нового фаворита.

"З'явилося жахливе сексуальне бажання. Я від себе навіть не очікувала", – зізнавалася якось артистка.

Коли ж Пугачова з головою поринула в нові стосунки, у Кіркорова почалися важкі часи.

"Я зійшов з розуму, нервова система на межі. Розривають суперечливі почуття, співати не хочеться, гастролювати не хочеться, спілкуватися ні з ким не хочеться, все дратує!" - розповідав він.

Фото: starhit.ru

Ситуацію ускладнював щільний робочий графік з нескінченними концертами. Водночас, здавалося, Пугачову стан колишнього чоловіка не хвилював.

"Я говорила: "Знаєш, мене це вже не зупинить, нічого не зупинить". Він це, звичайно, переживав. Але переживав не через те, що мене втрачає, а за себе коханого", – відверто зізнавалася артистка.

Сьогодні Філіп Кіркоров - бажаний гість у будинку колишньої дружини та її чоловіка. Співакові так і не вдалося влаштувати особисте життя, до того ж Кіркоров не приховує, що досі любить Пугачову.

Фото: starhit.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Через гучний концерт Пугачової в мережі спалахнула низка скандалів. Найперше користувачів обурило те, що артистці одна з державних установ надала спонсорську допомогу в розмірі 40 млн рублів для організації заходу.

Також музичний критик Сергій Сосєдов заявив, що, отримуючи таку суму на концерт, примадонна зарозуміло і корисливо використовує своє ім'я. Також поведінку артистки Сосєдов назвав хамською і цинічною.

Член експертної ради з питань розвитку інформаційного суспільства та ЗМІ при Держдумі Вадим Манукян зазначив, що Пугачова своєю витівкою розлютила публіку, "помахавши перед нею червоною ганчіркою", і хвиля невдоволення на її адресу лише посилиться.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!