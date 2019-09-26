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27 вересня • оновлено в 19:51
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Порошенку – 54: як змінювався п'ятий президент України

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26 вересня п'ятому президенту України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку виповнилося 54 роки.

За все життя політик створив міцну сім'ю, побудував бізнес, заслужив повагу на міжнародній арені своєю впертістю в досягненні цілей. OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, як змінювалася зовнішність Порошенка, починаючи з дитинства.

Петро Порошенко (2019 рік)

Петро Порошенко (2019 рік)

Facebook Петра Порошенка

Петро Олексійович народився у 1965 році в українському містечку Болград (Одеська область). Батьки Порошенка були уродженцями Ізмаїльського району. У школі він виявляв інтерес до вивчення іноземних мов, серед яких була французька.

Дитяче фото Петра Порошенка з батьками

Дитяче фото Петра Порошенка з батьками

instagram / poroshenkopetro

Після закінчення середньої школи він вирішив стати економістом-дипломатом і досяг своєї мети, отримавши червоний диплом в університеті. Ще в студентські роки Порошенко почав займатися бізнесом. Зокрема, він створив підприємство "Центр-сервіс", діяльність якого грунтувалася на укладенні та оплаті контрактів. На зароблені кошти він почав займатися дефіцитними поставками товарів, на кшталт какао-бобів, у СРСР із Бельгії та Голландії.

Петро Порошенко в юності - армійське фото

Петро Порошенко в юності - армійське фото

Петро Порошенко в дитинстві

Петро Порошенко в дитинстві

Згодом Петро Олексійович взяв контроль над кількома кондитерськими фабриками, які стали основою концерну "Рошен" в Україні, що принесло йому цілий статок. У власності бізнесмена також були медіаактиви, серед яких – "П'ятий канал", KP Media, "Кореспондент", "Наше радіо" та інші. У 2014 році Порошенко зайняв 6-у позицію серед найбагатших громадян країни, заробивши в $1,3 млрд. Але статок швидко скоротився.

Петро і Марина Порошенко в молодості

Петро і Марина Порошенко в молодості

Петро і Марина Порошенко з дітьми

Петро і Марина Порошенко з дітьми

У політиці, окрім президентства з 2014 до 2019 рік, він встиг побувати народним депутатом Верховної Ради III, IV, V, VII і IX скликань, міністром закордонних справ, міністром економрозвитку і торгівлі, засідав у Раді НБУ.

Петро Порошенко і Юлія Тимошенко

Петро Порошенко і Юлія Тимошенко

Серед головних досягнень Порошенка на посаді глави держави варто відзначити: введення безвізового режиму між Україною та ЄС, посилення обороноздатності, реформа збройних сил, поставки летального зброї з США в Україну, створення єдиної помісної церкви, продовження режиму санкцій проти Росії.

Петро Порошенко та Леонід Кучма

Петро Порошенко та Леонід Кучма

Петро Порошенко - бізнесмен і народний депутат

Петро Порошенко - бізнесмен і народний депутат

Петро Порошенко та Ігор Гринів (2005 рік)

Петро Порошенко та Ігор Гринів (2005 рік)

вікіпедія

Порошенко в складі Російсько-української міждержавної комісії (2009 рік)

Порошенко в складі Російсько-української міждержавної комісії (2009 рік)

вікіпедія

Петро Порошенко (2014 рік)

Петро Порошенко (2014 рік)

вікіпедія

Петро Порошенко у Верховній Раді (2016 рік)

Петро Порошенко у Верховній Раді (2016 рік)

вікіпедія

Петро Порошенко в 2019 році

Петро Порошенко в 2019 році

instagram / poroshenkopetro

Як повідомляв OBOZREVATEL, окремо про досягнення Петра Порошенка на посаді президента України можна прочитати за посиланням.

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
день народження
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Коментарі
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bregovich mark
bregovich mark
Поставив раїсію і гундяя в позу "собачки",став персональним ворогом пу,заставив Верховну зраду розмовляти співучою,почистив 5 колону,зробив Армію,від якої у пу вже дупа свербить,очолив міжнародну антипу коаліцію,створив САП,НАБУ,НАЗК,АС,вернув ХОТЬ ЯКУСЬ ДОВІРУ ДО БУВШИХ МЕНТІВ,поміг у створенні ПЦУ.Так,зробив багато помилок,але не робить їх той ,хто нічого не робить.А за зроблене Respect,уважение,і щира подяка.
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Serov Oleg
Serov Oleg
bregovich mark, результат-самая нищая страна Европы (скоро мира),миллионы жителей который разбегаются в разные стороны..согласен со мной,слабоумный марк?
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
С 54-й днюхой, пане Президент! Добре що Ви були у України.
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Овчинников Михаил , а сколько Путину без ботокса ?
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hunt andres
hunt andres
Volovik Oleg, Путин и без мифического ботокса всегда выглядел миоложе пропитого хряка)))
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