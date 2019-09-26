Порошенку – 54: як змінювався п'ятий президент України

26 вересня п'ятому президенту України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку виповнилося 54 роки.
За все життя політик створив міцну сім'ю, побудував бізнес, заслужив повагу на міжнародній арені своєю впертістю в досягненні цілей. OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, як змінювалася зовнішність Порошенка, починаючи з дитинства.
Петро Порошенко (2019 рік)
Facebook Петра Порошенка
Петро Олексійович народився у 1965 році в українському містечку Болград (Одеська область). Батьки Порошенка були уродженцями Ізмаїльського району. У школі він виявляв інтерес до вивчення іноземних мов, серед яких була французька.
Дитяче фото Петра Порошенка з батьками
instagram / poroshenkopetro
Після закінчення середньої школи він вирішив стати економістом-дипломатом і досяг своєї мети, отримавши червоний диплом в університеті. Ще в студентські роки Порошенко почав займатися бізнесом. Зокрема, він створив підприємство "Центр-сервіс", діяльність якого грунтувалася на укладенні та оплаті контрактів. На зароблені кошти він почав займатися дефіцитними поставками товарів, на кшталт какао-бобів, у СРСР із Бельгії та Голландії.
Петро Порошенко в юності - армійське фото
Петро Порошенко в дитинстві
Згодом Петро Олексійович взяв контроль над кількома кондитерськими фабриками, які стали основою концерну "Рошен" в Україні, що принесло йому цілий статок. У власності бізнесмена також були медіаактиви, серед яких – "П'ятий канал", KP Media, "Кореспондент", "Наше радіо" та інші. У 2014 році Порошенко зайняв 6-у позицію серед найбагатших громадян країни, заробивши в $1,3 млрд. Але статок швидко скоротився.
Петро і Марина Порошенко в молодості
Петро і Марина Порошенко з дітьми
У політиці, окрім президентства з 2014 до 2019 рік, він встиг побувати народним депутатом Верховної Ради III, IV, V, VII і IX скликань, міністром закордонних справ, міністром економрозвитку і торгівлі, засідав у Раді НБУ.
Петро Порошенко і Юлія Тимошенко
Серед головних досягнень Порошенка на посаді глави держави варто відзначити: введення безвізового режиму між Україною та ЄС, посилення обороноздатності, реформа збройних сил, поставки летального зброї з США в Україну, створення єдиної помісної церкви, продовження режиму санкцій проти Росії.
Петро Порошенко та Леонід Кучма
Петро Порошенко - бізнесмен і народний депутат
Петро Порошенко та Ігор Гринів (2005 рік)
вікіпедія
Порошенко в складі Російсько-української міждержавної комісії (2009 рік)
вікіпедія
Петро Порошенко (2014 рік)
вікіпедія
Петро Порошенко у Верховній Раді (2016 рік)
вікіпедія
Петро Порошенко в 2019 році
instagram / poroshenkopetro
Як повідомляв OBOZREVATEL, окремо про досягнення Петра Порошенка на посаді президента України можна прочитати за посиланням.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!