Петросяну і Винокуру зірвали виступ у Сочі

Відомих російський артистів Євгена Петросяна та Володимира Винокура евакуювали з виступу на щорічному фестивалі "Гуморина" у Сочі.

Про це повідомили самі артисти на своїх сторінках в Instagram.

Винокур поділився роликом з концерту і розповів, що коли він готувався до виходу на майданчик фестивалю, на сцену вийшов ведучий і попросив виступаючого Петросяна покинути сцену, проте причину евакуації не назвали.

"Далі почалася евакуація глядачів, а потім і нас - артистів!" - розповідав Винокур.

За словами Петросяна загроз у концертному залі не знайшли. Артист припустив, що хтось нахуліганив і подзвонив у поліцію. Комік також додав, що гумор виручає у будь-якій ситуації.

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