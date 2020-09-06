Петросяну і Винокуру зірвали виступ у Сочі
Відомих російський артистів Євгена Петросяна та Володимира Винокура евакуювали з виступу на щорічному фестивалі "Гуморина" у Сочі.
Про це повідомили самі артисти на своїх сторінках в Instagram.
Винокур поділився роликом з концерту і розповів, що коли він готувався до виходу на майданчик фестивалю, на сцену вийшов ведучий і попросив виступаючого Петросяна покинути сцену, проте причину евакуації не назвали.
"Далі почалася евакуація глядачів, а потім і нас - артистів!" - розповідав Винокур.
За словами Петросяна загроз у концертному залі не знайшли. Артист припустив, що хтось нахуліганив і подзвонив у поліцію. Комік також додав, що гумор виручає у будь-якій ситуації.
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