Петросян засвітився на "Новій хвилі" з молодою коханкою: з'явилося відео

Популярний російський комік Євген Петросян з'явився на церемонії закриття "Нової хвилі" з молодою асистенткою Тетяною Бурхуновою, яку вважають винуватицею його розлучення з Оленою Степаненко.

Так, пара зайняла місця поруч в концертному залі. Вони вели себе досить розкуто, і весь час розмовляли. Відповідне відео було опубліковано Telegram-каналом видання "Super.ru" (дивіться нижче).

Євген Петросян і Тетяна Бурхунова Фото: instagram/dniru

Євген Петросян і Тетяна Бурхунова Фото: instagram/dniru

Зазначимо, що Петросян був одягнений в сорочку і штани на підтяжках, а його пасія — в сукню.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У серпні з'явилася інформація, що Петросян і Степаненко вирішили розлучитися. Дружина гумориста вимагала поділу майна.

16 листопада суд офіційно оформив розлучення Петросяна і Степаненко.

Задовго до цього особисту помічницю артиста Тетяну Брухунову неодноразово називали "можливою коханкою". Петросяна не раз помічали в компанії брюнетки.

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