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Петросян засвітився на "Новій хвилі" з молодою коханкою: з'явилося відео

2.3т Читати матеріал російською

Популярний російський комік Євген Петросян з'явився на церемонії закриття "Нової хвилі" з молодою асистенткою Тетяною Бурхуновою, яку вважають винуватицею його розлучення з Оленою Степаненко.

Так, пара зайняла місця поруч в концертному залі. Вони вели себе досить розкуто, і весь час розмовляли. Відповідне відео було опубліковано Telegram-каналом видання "Super.ru" (дивіться нижче).

Петросян засвітився на "Новій хвилі" з молодою коханкою: з'явилося відео

Євген Петросян і Тетяна Бурхунова

Фото: instagram/dniru

Петросян засвітився на "Новій хвилі" з молодою коханкою: з'явилося відео

Євген Петросян і Тетяна Бурхунова

Фото: instagram/dniru

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Зазначимо, що Петросян був одягнений в сорочку і штани на підтяжках, а його пасія — в сукню.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особа
Євген Петросян
Місце
Росія
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