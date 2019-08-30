Петросян засвітився на "Новій хвилі" з молодою коханкою: з'явилося відео

Популярний російський комік Євген Петросян з'явився на церемонії закриття "Нової хвилі" з молодою асистенткою Тетяною Бурхуновою, яку вважають винуватицею його розлучення з Оленою Степаненко.
Так, пара зайняла місця поруч в концертному залі. Вони вели себе досить розкуто, і весь час розмовляли. Відповідне відео було опубліковано Telegram-каналом видання "Super.ru" (дивіться нижче).
Євген Петросян і Тетяна Бурхунова
Фото: instagram/dniru
Євген Петросян і Тетяна Бурхунова
Фото: instagram/dniru
Зазначимо, що Петросян був одягнений в сорочку і штани на підтяжках, а його пасія — в сукню.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У серпні з'явилася інформація, що Петросян і Степаненко вирішили розлучитися. Дружина гумориста вимагала поділу майна.
16 листопада суд офіційно оформив розлучення Петросяна і Степаненко.
Задовго до цього особисту помічницю артиста Тетяну Брухунову неодноразово називали "можливою коханкою". Петросяна не раз помічали в компанії брюнетки.
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