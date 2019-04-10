Петросян продовжує витрачати мільйони на Степаненко

Популярний російський комік Євген Петросян оплачує квартиру своєї колишньої дружини Олени Степаненко, і як і раніше покриває її витрати.

Так, про це виданню "Комсомольская Правда" розповів адвокат гумориста Сергій Жорін.

"Почалося все з того, що на одному з попередніх засідань суддя задовольнила наше клопотання, розблокувала рахунок, де було близько 1,5 мільйона рублів. У підсумку за кілька місяців вони були витрачені на оплату комунальних послуг у квартирі Олени", — поділився адвокат гумориста.

Олена Степаненко і Євген Петросян Фото: aif.ru

Також Жорін зазначив, що артисту досі доводиться оплачувати і саму квартиру, в якій проживає його екс-дружина.

"Він оплачує по кілька сотень тисяч в місяць. У тому числі за об'єкти, які належать Степаненко", — розповів Жорін.

Євген Жорін Фото: kp.ru

До слова, апартаменти у зірки естради нескромні. Розкішна квартира Степаненко знаходиться в елітному будинку, а її площа складає 516 квадратних метрів. У житлоплощі в Олени є власний SPA-центр, а також велика колекція антикваріату.

Олена Степаненко і Євген Петросян Фото: utro.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Москві в п'ятницю, 16 листопада, суд офіційно оформив розлучення гумориста Євгена Петросяна і Олени Степаненко.

Нагадаємо, чутки про розлучення Петросяна і Степаненко з'явилися ще в серпні 2018 року. Подружжя прожило в шлюбі багато років, але, подейкують, 72-річний комік захопився молодою помічницею, з якою працює вже не перший рік.

Також існує думка, що перший крок до розірвання шлюбу зробила дружина артиста. Кілька місяців між подружжям йшов гучний розділ всього спільно нажитого майна на загальну суму в півтора мільярда рублів. Позов про поділ майна весь цей час розглядався в суді.

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