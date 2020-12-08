Петросян – про смерть Джигарханяна: він "згнив", лежачи в ліжку
Відомий російський гуморист Євген Петросян докладно розповів про смерть легендарного радянського актора й режисера Армена Джигарханяна. Як виявилося, він помер у муках.
За словами гумориста, він не хоче повторювати долю свого колеги і планує насолоджуватися кожним днем свого життя. Про це Петросян заявив у шоу "Эмпатия Манучи" на YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Як повідомив Петросян, Джигарханян помирав у пекельних муках і болю. Відомий режисер "згнив, лежачи в ліжку", оскільки до нього ніхто не підходив. Також у Джигарханяна почали гнити пролежні.
Крім того, він додав, що в режисера був діабет, тому він потребував уколів, які ніхто не робив.
Армен Джигарханян ніколи не приховував своєї думки щодо України та Росії. Він навіть висловлював підтримку і стояв на боці українців.
У мережі знайшовся скандальний кадр із фільму "Князь Удача Андрійович", де зіграв відомий актор.
Пізніше в оточенні Армена Джигарханяна повідомили про причину його смерті.
Особисте життя режисера було досить бурхливим. За довге, більш ніж вісімдесятилітнє, життя артист був одружений тричі.
Спадкоємцем майна Джигарханяна може стати син його другої дружини Тетяни Власової Степан.
Також названий син актора показав останнє фото батька перед смертю.
Стало відомо, що Джигарханян може стати батьком навіть після смерті – 35-річна співачка Альона Кравець заявила, що хоче народити дитину, використавши його біоматеріал.
Нагадаємо, Армен Джигарханян є лауреатом двох Державних премій Вірменської РСР. Також він один із засновників і президент Московського драматичного театру під керівництвом Армена Джигарханяна.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євген Петросян був екстрено госпіталізований в одну з московських клінік із попереднім діагнозом коронавірус. 75-річного артиста забрали з його квартири на швидкій.