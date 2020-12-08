Петросян – про смерть Джигарханяна: він 'згнив', лежачи в ліжку

Відомий російський гуморист Євген Петросян докладно розповів про смерть легендарного радянського актора й режисера Армена Джигарханяна. Як виявилося, він помер у муках.

За словами гумориста, він не хоче повторювати долю свого колеги і планує насолоджуватися кожним днем свого життя. Про це Петросян заявив у шоу "Эмпатия Манучи" на YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як повідомив Петросян, Джигарханян помирав у пекельних муках і болю. Відомий режисер "згнив, лежачи в ліжку", оскільки до нього ніхто не підходив. Також у Джигарханяна почали гнити пролежні.

Крім того, він додав, що в режисера був діабет, тому він потребував уколів, які ніхто не робив.

Нагадаємо, Армен Джигарханян є лауреатом двох Державних премій Вірменської РСР. Також він один із засновників і президент Московського драматичного театру під керівництвом Армена Джигарханяна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євген Петросян був екстрено госпіталізований в одну з московських клінік із попереднім діагнозом коронавірус. 75-річного артиста забрали з його квартири на швидкій.