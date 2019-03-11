"Петросян п'є?" У мережі накинулися на коханку гумориста

Популярний російський комік Євген Петросян, який недавно розлучився, фактично перестав приховувати стосунки зі своєю молодою помічницею Тетяною Брухуновою. Так, недавно пара вирушила разом відпочити, про що свідчать їх фото в Instagram. Вони відвідували одні й ті ж місця та ресторани, хоча спільних знімків так і не зробили.

Зазначимо, що довгий час аккаунт Брухунової був закритий, оскільки вона не витримала раптово шквалу критики, котрий на неї раптово звалився. Але незважаючи на те, що після скандалу з розлученням коміка пройшло вже кілька місяців - дівчину до сих пір "труять" в мережі.

starhit.ru

Так, після того, як пара вирушила в Барселону на сторінці у Брухунової почали з'являтися негативні коментарі.

"Євген Петросян п'є чи що? Інакше як пояснити такий вибір, ні, ну добре там топ-модель, але чому цю", "Закон бумеранга діє, і рано чи пізно настане розплата за свої вчинки", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні з'явилася інформація, що Петросян і Степаненко вирішили розлучитися. Дружина гумориста вимагала поділу майна.

16 листопада, суд офіційно оформив розлучення гумориста Петросяна і Степаненко.

Задовго до цього особисту помічницю артиста Тетяну Брухунову неодноразово називали "можливою коханкою". Петросяна не раз помічали в компанії брюнетки.

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