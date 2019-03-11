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"Петросян п'є?" У мережі накинулися на коханку гумориста

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Популярний російський комік Євген Петросян, який недавно розлучився, фактично перестав приховувати стосунки зі своєю молодою помічницею Тетяною Брухуновою. Так, недавно пара вирушила разом відпочити, про що свідчать їх фото в Instagram. Вони відвідували одні й ті ж місця та ресторани, хоча спільних знімків так і не зробили.

Зазначимо, що довгий час аккаунт Брухунової був закритий, оскільки вона не витримала раптово шквалу критики, котрий на неї раптово звалився. Але незважаючи на те, що після скандалу з розлученням коміка пройшло вже кілька місяців - дівчину до сих пір "труять" в мережі.

"Петросян п'є?" У мережі накинулися на коханку гумориста

starhit.ru

Вчора бродив по пам'ятних місцях Барселони. На першій фотографії я сиджу поблизу від пристані, де в 1981-му році стояв наш корабель, а ми гуляли по цьому дивно красивому місту, де більшість будівель збереглося, їх не торкнулася війна. А ще в каруселі фотографії з Парку Гуель, де я теж колись бував і зберіг на все життя в пам'яті творіння видатного архітектора Антоніо Гауді. Який прославив на віки своє місто зокрема, і архітектурне напрямок "модерн" в цілому. Гауді, безумовний геній, якому повинні бути вдячні нащадки, але, на жаль, до сих пір про нього розповідають, що сучасники вважали його шахраєм, оскільки він, приступаючи до будівництва, не мав остаточних креслень. Він був не шахраєм, панове міркують, а абсолютно творчою людиною, який до закінчення будівництва не знав, куди заведе його бурхлива фантазія. І в результаті, нескінченні натовпи людей з усього світу стоять в чергах, щоб побачити його парк і будинки (особливо, зсередини). Тим, хто не знає його, дуже раджу поцікавитися. Є багато літератури. # евгенійпетросян # петросян # народнийартіст # барселона # спогади # антоніогауді # архітектура

Публікація від Євген Петросян (@petrosyanevgeny)

Так, після того, як пара вирушила в Барселону на сторінці у Брухунової почали з'являтися негативні коментарі.

"Євген Петросян п'є чи що? Інакше як пояснити такий вибір, ні, ну добре там топ-модель, але чому цю", "Закон бумеранга діє, і рано чи пізно настане розплата за свої вчинки", - пишуть в мережі.

"Петросян п'є?" У мережі накинулися на коханку гумориста
"Петросян п'є?" У мережі накинулися на коханку гумориста

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні з'явилася інформація, що Петросян і Степаненко вирішили розлучитися. Дружина гумориста вимагала поділу майна.

16 листопада, суд офіційно оформив розлучення гумориста Петросяна і Степаненко.

Задовго до цього особисту помічницю артиста Тетяну Брухунову неодноразово називали "можливою коханкою". Петросяна не раз помічали в компанії брюнетки.

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