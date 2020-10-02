Петросян ховав новонародженого сина від колишньої дружини – ЗМІ

Євген Петросян та його кохана Тетяна Брухунова ховали новонародженого сина в Тулі (Росія), щоб колишня дружина гумориста Олена Степаненко не дізналася про дитину завчасно.

Як повідомив виданню "Комсомольська правда" друг сім'ї, сатирик Леонід Натапов, маленький Ваган пів року проживав з бабусею, матір'ю Брухунової.

"Не хотів наврочити своє щастя, боявся, щоб його колишня дружина Олена Степаненко, з якою вони продовжують ділити в суді свої мільярдні статки, дізналася про цю дитину завчасно", – пояснив Натапов.

За даними видання, Степаненко важко сприйняла новину про народження дитини, оскільки проживає одна. Проте зараз Вагана вже перевезли в Москву, де за ним доглядають няні, бабуся та мати.

Нагадаємо, 75-річний Петросян і 31-річна Брухунова таємно стали батьками ще в березні 2020 року. В одній з елітних клінік у них народився син. За деякими даними, чоловік та жінка вдалися до послуг сурогатної матері, яка виносила для них дитину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олена Степаненко висловилася про роман свого колишнього чоловіка Євгена Петросяна з молодою помічницею Тетяною Брухуновою.