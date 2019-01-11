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''Персики - бомба'': сексуальна учасниця ''Дом-2'' показала відверте фото

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Екс-учасниця скандального російського телешоу "Дом-2", секс-бомба Вікторія Боня обурила мережу відвертим фото. На ньому вона позує в купальнику.

Знімок 38-річна модель і світська левиця розмістила на своїй сторінці в Instagram.

''Персики - бомба'': сексуальна учасниця ''Дом-2'' показала відверте фото

Cosmopolitan

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Це була моя третя поїздка в Таїланд, як ви знаєте, друга була в минулому році, а перша ще до того самого цунамі ... Я вирішила, що буду частіше літати сюди взимку ... гріти кісточки, є смачні фрукти і звичайно ж фоткаться з кращим фотографом Пхукета @ e.freyer_photo Ти подивися, братан, який захід ... хто пам'ятає цю пісню Коржа? Обожнюю її! До речі, які треки порадите російських виконавців ??

Публікація від Victoria Bonya (@victoriabonya)

Користувачі мережі визнали знімок занадто відвертим.

''Персики - бомба'': сексуальна учасниця ''Дом-2'' показала відверте фото
''Персики - бомба'': сексуальна учасниця ''Дом-2'' показала відверте фото
''Персики - бомба'': сексуальна учасниця ''Дом-2'' показала відверте фото
''Персики - бомба'': сексуальна учасниця ''Дом-2'' показала відверте фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вікторія Боня показала в Instagram голе фото, зроблене під час відпочинку на Мальдівах. Модель позувала на тлі океану в білому халаті, накинутому на голе тіло, не соромлячись показувати свої принади на камеру.

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