''Персики - бомба'': сексуальна учасниця ''Дом-2'' показала відверте фото

Екс-учасниця скандального російського телешоу "Дом-2", секс-бомба Вікторія Боня обурила мережу відвертим фото. На ньому вона позує в купальнику.
Знімок 38-річна модель і світська левиця розмістила на своїй сторінці в Instagram.
Cosmopolitan
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Користувачі мережі визнали знімок занадто відвертим.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вікторія Боня показала в Instagram голе фото, зроблене під час відпочинку на Мальдівах. Модель позувала на тлі океану в білому халаті, накинутому на голе тіло, не соромлячись показувати свої принади на камеру.