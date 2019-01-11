''Персики - бомба'': сексуальна учасниця ''Дом-2'' показала відверте фото

Екс-учасниця скандального російського телешоу "Дом-2", секс-бомба Вікторія Боня обурила мережу відвертим фото. На ньому вона позує в купальнику.

Знімок 38-річна модель і світська левиця розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Cosmopolitan

Користувачі мережі визнали знімок занадто відвертим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вікторія Боня показала в Instagram голе фото, зроблене під час відпочинку на Мальдівах. Модель позувала на тлі океану в білому халаті, накинутому на голе тіло, не соромлячись показувати свої принади на камеру.