Перший спільний вихід Меган Маркл і королеви Єлизавети II: як це було

Королева Єлизавета II і герцогиня Сасекська Меган Маркл прибули в графство Чешир. Дружина принца Гаррі вперше супроводжує королеву на офіційному заході. Королева і герцогиня взяли участь у відкритті мосту і театру.

У графство Чешир герцогиня Сасекська і королева вирушили на поїзді The Royal Train, яким монарша родина користується з 1842 року.

На цьому поїзді можуть пересуватися тільки певні члени королівської сім'ї: Єлизавета II, принц Філіп, принц Чарльз і герцогиня Камілла. Виняток було зроблено одного разу лише для принца Вільяма, коли в 2003 році він проїхався на ньому з нагоди свого дня народження.

Королева Єлизавета II і Меган Маркл Фото: Getty

Королева Єлизавета II і Меган Маркл Фото: Getty

Королева Єлизавета II і Меган Маркл Фото: Getty

Королева Єлизавета II і Меган Маркл Фото: Getty

Меган Маркл з'явилася на публіці в елегантному вбранні з тонким ремінцем від креативного директора французького будинку моди Givenchy Клер Уейт Келлер. Королева обрала пальто кольору лайма і сукню з квітковим принтом від Stewart Parvin.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Джуді Джеймс проаналізувала поведінку принца Чарльза в той час, коли королівська сім'я зібралася на балконі Букінгемського палацу на честь дня народження королеви Єлизавети.