"Перший сніг, як перший секс": з'явилася реакція зірок на зиму в Україні

У понеділок, 2 грудня, у Києві випав перший зимовий сніг, що призвело до транспортного колапсу на дорогах столиці, а також до бурхливої реакції в мережі.

Багато зірок українського шоубізнесу почали активно ділитися фото і відео на своїх сторінках у соціальних мережах.

"З першим снігом!", – написала солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська.

Ведучий і зірка шоу "Танці з зірками" Володимир Остапчук також опублікував знімок.

"Перший сніг, як перший секс – триває недовго, виглядає стрьомно, але всім треба розповісти", – написав він.

Співачка Світлана Тарабарова показала миле відео зі своїм сином.

"Ну що, варто мені писати що вибрав перший сніг?", – підписав фото з донькою ведучий Анатолій Анатоліч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися дивовижні фото з Карпат, де гори буквально засипало снігом.

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