Головна Новини
3 грудня • оновлено в 14:11
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Перший сніг, як перший секс": з'явилася реакція зірок на зиму в Україні

1.1т
Читати матеріал російською

У понеділок, 2 грудня, у Києві випав перший зимовий сніг, що призвело до транспортного колапсу на дорогах столиці, а також до бурхливої реакції в мережі.

Багато зірок українського шоубізнесу почали активно ділитися фото і відео на своїх сторінках у соціальних мережах.

"Перший сніг, як перший секс": з'явилася реакція зірок на зиму в Україні
Новини
Як це було: премія "M1 Music Awards. П'ять" оголосила імена своїх переможців
"З першим снігом!", – написала солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська.

З першим снігом 😂

Публікація від Babaslavka (@babaslavka)

Ведучий і зірка шоу "Танці з зірками" Володимир Остапчук також опублікував знімок.

"Перший сніг, як перший секс – триває недовго, виглядає стрьомно, але всім треба розповісти", – написав він.

Співачка Світлана Тарабарова показала миле відео зі своїм сином.

"Ну що, варто мені писати що вибрав перший сніг?", – підписав фото з донькою ведучий Анатолій Анатоліч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися дивовижні фото з Карпат, де гори буквально засипало снігом.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги