Перший раз: Дорофєєва стривожила мережу несподіваним зізнанням

Українська поп-діва, солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва розповіла про враження від першого польоту на вертольоті, опублікувавши відповідне фото в мережі.

Знімок, на якому артистка позує разом із подругою, бізнес-леді Лєрою Бородіною, з'явився в Instagram-акаунті зірки. За три години після оприлюднення він зібрав понад 100 тисяч лайків.

"Сьогодні вперше я літала на вертольоті! Як круто, коли ти відчуваєш такі емоції разом зі своїми друзями", — написала Дорофєєва в пості.

instagram.com/nadyadorofeeva

Співачка також опублікувала кілька фото і відео в форматі Instagram Stories. На одному з роликів у кадр потрапив чоловік Дорофеєвої Володимир Дантес.

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

instagram.com/nadyadorofeeva

У коментарях фанати привітали кумира і відзначили, що вона відмінно виглядає.

"Найкрасивіша на світі!", "Вау, прикольно", "З дебютом!" "Як завжди на висоті", "Ангел злетів", "Це, напевно, дуже страшно?" — пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно гурт "Время и Стекло" представив у мережі новий трек "Фінальні титри", який стане саундтреком комедії "Я, ти, він, вона" гумористичної студії "95 Квартал".

Одну з головних ролей у картині зіграла солістка групи Надя Дорофєєва.

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