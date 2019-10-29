"Рідний батько повісився": перший чоловік Заворотнюк розповів про злий рок її сім'ї

Перший чоловік російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком мозку, Олаф Шварцкопф заперечує те, що сім'я артистки піариться і заробляє на її хворобі.
Так, за словами чоловіка, мама Насті дуже багато пережила. Тому для неї тема спекуляції на здоров'я близьких — табу, пише "Собеседник".
Анастасія Заворотнюк і Олаф Шварцкопф
"Мама Насті багато пережила. Її рідний батько повісився, її чоловік, батько Насті, Юрій Заворотнюк, рано помер, рік тому не стало її сина Слави, йому було 52 роки. Загалом, ця сім'я через багато пройшла, щоб на такому піаритися. Я щиро бажаю, щоб Настя одужувала, продовжувала жити, виховувати доньку..." — сказав Олаф.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Зазначається, що актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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