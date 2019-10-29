"Рідний батько повісився": перший чоловік Заворотнюк розповів про злий рок її сім'ї

Перший чоловік російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка бореться з раком мозку, Олаф Шварцкопф заперечує те, що сім'я артистки піариться і заробляє на її хворобі.

Так, за словами чоловіка, мама Насті дуже багато пережила. Тому для неї тема спекуляції на здоров'я близьких — табу, пише "Собеседник".

Анастасія Заворотнюк і Олаф Шварцкопф

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"Мама Насті багато пережила. Її рідний батько повісився, її чоловік, батько Насті, Юрій Заворотнюк, рано помер, рік тому не стало її сина Слави, йому було 52 роки. Загалом, ця сім'я через багато пройшла, щоб на такому піаритися. Я щиро бажаю, щоб Настя одужувала, продовжувала жити, виховувати доньку..." — сказав Олаф.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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