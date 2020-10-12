Перші леді України та Польщі зустрілися в Києві: які образи обрали Зеленська та Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда разом з дружиною Агатою зустрілися з Володимиром та Оленою Зеленськими в рамках офіційного візиту до України. Для заходу перші леді обрали брючні костюми: Зеленська – молочний, а Дуда – синій.

Так, зустріч відбулася в Маріїнському палаці в Києві. Дружина українського президента з'явилася в жакеті та широких брюках від бренду Каті Сильченко The COAT. Також вона доповнила свій образ хусткою в нагрудній кишені в тон зеленої блузки (фото дивіться нижче).

Зеленська обрала для зустрічі молочний костюм. president.gov.ua

Зокрема, Агата Дуда для зустрічі обрала костюм синього кольору з приталеним жакетом і брюками-дудочками. На лацкан піджака перша леді Польщі прикріпила брошку у вигляді червоної квітки.

Агата Дуда обрала для зустрічі синій костюм. president.gov.ua

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда разом з дружиною Агатою ввечері в неділю, 11 жовтня, прибули до України з триденним візитом. Так, Дуда запланував зустрітися з "вищою владою" України, відвідати польське військове кладовище в Києві, а також підписати в Одесі економічні угоди.

Володимир та Олена Зеленські зустрілися з президентом і першою леді Польщі. president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою зустрілися із принцом Вільямом та Кейт Міддлтон. Для зустрічі перша леді України обрала вбрання від українського бренду SIX., а герцогиня Кембриджська – від дизайнерки з Нової Зеландії Емілії Вікстед.