Перше видання "Гаррі Поттера" продали на аукціоні за 90 тисяч доларів

У Великій Британії аукціонний дім Hansons Auctioneers продав перше видання книги "Гаррі Поттер і філософський камінь".

Як повідомляє на офіційному сайті аукціонний дім, примірник був 1997 року. До того ж книгу випадково знайшли під час прибирання й хотіли продати за безцінь.

Виявилося, 28-річна Шарлотта Рамзі з Англії випадково знайшла примірник першого видання "Гаррі Поттера" в себе вдома під час генерального прибирання. За словами англійки, її мама перебирала старі речі і планувала розпродати їх за 50 пенсів, зокрема й книгу.

Книга "Гаррі Поттер і філософський камінь". Reuters

Представники аукціону Hansons Auctioneers підтвердили, що книга "Гаррі Поттер і філософський камінь", яку знайшли вдома жительки Англії, той самий примірник першого видання. Вони запропонували продати його на аукціоні. Тепер же колишні власники книги про Гаррі Поттера заробили 90 тисяч доларів.

До речі, проданий примірник "Гаррі Поттер і філософський камінь" був одним із пів тисячі копій, які побачили світ 1997 року. На момент виходу книга коштувала 10,99 фунта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше продали копію завіси Львівської опери на аукціоні Sotheby's за 25 млн гривень.