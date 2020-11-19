Перша жінка-трансгендер на обкладинці "Tatler" розповіла інтимні подробиці зі зміни статі: як вона виглядає зараз

Софія Ковнір Люди 09:14, 19.11.2020

Перша жінка-трансгендер на обкладинці російського журналу "Tatler" Наташа Максимова відверто розповіла про зроблені операції.

Вона повідомила, що збільшила груди, змінила форму чола та носу, а також прибрала кадик. Відповідну заяву Максимова зробила на YouTube-каналі "Обережно, Собчак" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За її словами, після проведеної операції зі зміни статі вона була в повному задоволенні.

"Це був оргазм", – зазначила жінка.

Наташа Максимова відверто розповіла про зроблені операції
Tatler

Як з'ясувалося, Максимовій також довелося деякий час використовувати спеціальний інструмент, щоб тканини були в потрібному стані.

Всього на операцію жінка витратила 15 тисяч євро. Процедуру провели у Франції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, трансгендерний чоловік з COVID-19 вперше народив дитину природним шляхом.

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