Перша дружина Джонні Деппа перетворилася на стареньку, що в цілується із собаками

Перша дружина Джонні Деппа візажістка Лорі Депп перетворилася на стареньку, що цілується із собаками.

Це слідує з її Інстаграма.

Зараз їй 62 роки. Джонні Депп одружився на ній, коли йому було 20 років, а їй – 26. У шлюбі вони прожили з 1983 по 1986 рр.. Дітей не завели.

Зараз Лорі Депп присвячує своє життя собакам.

"Цей хлопець єдиний, хто добре цілується", - підписала вона фото, де цілується з собакою.

Крім того, екс-дружина Деппа ненавидить президента США Дональда Трампа.

Трампа Лорі Депп називає ідіотом, хоче його стукнути і прогнозує, що в травні 2020 йому прийде кінець.

The fucking idiot has NO idea what "Globalist" means. https://t.co/iqINEK1R2k

No words ... I just want to punch him. https://t.co/NYZwMbK8J3

My pimp vibe. Happy new year! May 2020 see the end of the Trump ... I'll just leave it at that. pic.twitter.com/2n60fRgzqb