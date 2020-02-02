Головна Новини
2 лютого • оновлено в 21:54
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Перша дружина Джонні Деппа перетворилася на стареньку, що в цілується із собаками

612
Читати матеріал російською

Перша дружина Джонні Деппа візажістка Лорі Депп перетворилася на стареньку, що цілується із собаками.

Це слідує з її Інстаграма.

Зараз їй 62 роки. Джонні Депп одружився на ній, коли йому було 20 років, а їй – 26. У шлюбі вони прожили з 1983 по 1986 рр.. Дітей не завели.

Джонні Депп і Лорі Енн Еллісон в 1983 році

Джонні Депп і Лорі Енн Еллісон в 1983 році

Джерело зображення: Splash News

Зараз Лорі Депп присвячує своє життя собакам.

I love it when he's sleeping peacefully and not riddled with fleas . Fingers crossed that we will not need any more 4am baths .

Публікація від Lori Depp (@serendeppity)

We sleep ... almost.

Публікація від Lori Depp (@serendeppity)

This puppy lives on my block. The face !!!

Публікація від Lori Depp (@serendeppity)

This guy is one good kisser!

Публікація від Lori Depp (@serendeppity)

"Цей хлопець єдиний, хто добре цілується", - підписала вона фото, де цілується з собакою.

Крім того, екс-дружина Деппа ненавидить президента США Дональда Трампа.

Трампа Лорі Депп називає ідіотом, хоче його стукнути і прогнозує, що в травні 2020 йому прийде кінець.

У Інстаграмі у неї зараз всього 683 підписники.

Депп був одружений лише двічі. Другою його дружиною була Ембер Херд.

Дивіться також на OBOZREVATEL, як змінювався Джонні Депп.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги