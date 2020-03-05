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5 березня • оновлено в 10:29
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Перрі та Блум вперше стануть батьками. Фото

4.1т
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Епатажна американська співачка Кеті Перрі та британський актор Орландо Блум готуються вперше стати батьками.

До такого висновку прийшли шанувальники після того, як побачили відеокліп на пісню Never Worn White, який співачка опублікувала на своєму YouTube-каналі 5 березня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Кеті Перрі та Орландо Блум

Кеті Перрі та Орландо Блум

Getty

Так, у кадрі Кеті Перрі з'явилася з кругленьким животом. Зокрема, в кліпі співачка позує в білій сукні з глибоким вирізом, яка підкреслила форми знаменитості.

Кеті Перрі

Кеті Перрі

кадр з відео

Відео також Перрі опублікувала на сторінці в Instagram, де фанати буквально засипали артистку привітаннями та коментарями:

"Вітаю! Ти станеш найкращою мамою", "У моєї дівчинки дитина", "Мама!", "Ти будеш хорошою мамою".

Перрі та Блум вперше стануть батьками. Фото
Перрі та Блум вперше стануть батьками. Фото
Перрі та Блум вперше стануть батьками. Фото
Перрі та Блум вперше стануть батьками. Фото
Перрі та Блум вперше стануть батьками. Фото

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кеті Перрі та Орландо Блум заручилися минулого року в День святого Валентина. Виконавиця порадувала шанувальників цією новиною в своєму Instagram-акаунті, показавши обручку у вигляді квітки на пальці.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Орландо Блум Кеті Перрі
Місце
США
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Невашедело Кира
Невашедело Кира
Красивая пара, а значат вылупятся красивые детки. Как у Бреда и Джоли.
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Невашедело Кира
Невашедело Кира
Невашедело Кира, *значит
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