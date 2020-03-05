Перрі та Блум вперше стануть батьками. Фото

Епатажна американська співачка Кеті Перрі та британський актор Орландо Блум готуються вперше стати батьками.

До такого висновку прийшли шанувальники після того, як побачили відеокліп на пісню Never Worn White, який співачка опублікувала на своєму YouTube-каналі 5 березня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Кеті Перрі та Орландо Блум Getty

Так, у кадрі Кеті Перрі з'явилася з кругленьким животом. Зокрема, в кліпі співачка позує в білій сукні з глибоким вирізом, яка підкреслила форми знаменитості.

Кеті Перрі кадр з відео

Відео також Перрі опублікувала на сторінці в Instagram, де фанати буквально засипали артистку привітаннями та коментарями:

"Вітаю! Ти станеш найкращою мамою", "У моєї дівчинки дитина", "Мама!", "Ти будеш хорошою мамою".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кеті Перрі та Орландо Блум заручилися минулого року в День святого Валентина. Виконавиця порадувала шанувальників цією новиною в своєму Instagram-акаунті, показавши обручку у вигляді квітки на пальці.

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