"Перлина Росії": любителька терористів Донбасу оскандалилася з Кримом

Скандальна російська рок-співачка Юлія Чичеріна, яка активно підтримує терористів "Л/ДНР", назвала анексований Крим – "перлиною Росії".

За даними "РІА Новини", учасниця фестивалю Koktebel Jazz Party вважає, що захоплений півострів розвивається і стає кращим.

"Так, я бачу, що Крим розквітає, стає все краще й краще. Я приїхала сюди в березні, здається, в 2014 році. Мені є з чим порівнювати, я бачу ось цю лінію, як все поступово розквітає, розвивається, покращується. Круто. Я люблю Крим, це перлина Росії", – сказала вона.

Юлія Чичеріна instagram / julia_chicherina /

Чичеріна також розповіла, що збирається на анексованому півострові виконати пісні "Жара", "Тула", а також може записати спільний альбом з арт-директором фестивалю Сергієм Головнею.

"Альбоми ж так і виходять, що накопичуються кілька спільних творів, а потім їх складають в спільний альбом. Думаю, так вийде і в нас. Зібралося, але ще поки не на альбом, а так, на пів альбома", – додала вона.

Чичеріна в Криму instagram / julia_chicherina /

Як повідомляв OBOZREVATEL, на День Росії під стінами Кремля також мав виступити гурт "Машина часу". Чичеріна накинулася з нападками на лідера музичного колективу Андрія Макаревича, який був проти видачі паспортів жителям "Л/ДНР".

У підсумку, за декілька днів до концерту музикант розповів, що хтось комусь подзвонив, через що гурт зняли з концерту.

13 червня Чичеріна поскаржилася, що деякі ЗМІ приписали їй виступ під стінами Кремля. Вона пообіцяла "зловити п*длу", яка поширила таку інформацію.

У червні вона записала дивну пісню, присвячену вбитому терористові, колишньому ватажку "ДНР" Олександру Захарченку.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram