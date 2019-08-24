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"Перлина Росії": любителька терористів Донбасу оскандалилася з Кримом

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Скандальна російська рок-співачка Юлія Чичеріна, яка активно підтримує терористів "Л/ДНР", назвала анексований Крим – "перлиною Росії".

За даними "РІА Новини", учасниця фестивалю Koktebel Jazz Party вважає, що захоплений півострів розвивається і стає кращим.

"Так, я бачу, що Крим розквітає, стає все краще й краще. Я приїхала сюди в березні, здається, в 2014 році. Мені є з чим порівнювати, я бачу ось цю лінію, як все поступово розквітає, розвивається, покращується. Круто. Я люблю Крим, це перлина Росії", – сказала вона.

Юлія Чичеріна

Юлія Чичеріна

instagram / julia_chicherina /

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Чичеріна також розповіла, що збирається на анексованому півострові виконати пісні "Жара", "Тула", а також може записати спільний альбом з арт-директором фестивалю Сергієм Головнею.

"Альбоми ж так і виходять, що накопичуються кілька спільних творів, а потім їх складають в спільний альбом. Думаю, так вийде і в нас. Зібралося, але ще поки не на альбом, а так, на пів альбома", – додала вона.

Чичеріна в Криму

Чичеріна в Криму

instagram / julia_chicherina /

Як повідомляв OBOZREVATEL, на День Росії під стінами Кремля також мав виступити гурт "Машина часу". Чичеріна накинулася з нападками на лідера музичного колективу Андрія Макаревича, який був проти видачі паспортів жителям "Л/ДНР".

У підсумку, за декілька днів до концерту музикант розповів, що хтось комусь подзвонив, через що гурт зняли з концерту.

13 червня Чичеріна поскаржилася, що деякі ЗМІ приписали їй виступ під стінами Кремля. Вона пообіцяла "зловити п*длу", яка поширила таку інформацію.

У червні вона записала дивну пісню, присвячену вбитому терористові, колишньому ватажку "ДНР" Олександру Захарченку.

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Тема
Анексія Криму
Особа
Юлія Чичеріна
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес скандали
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Антошин Денис
Антошин Денис
Снова заголовок статьи не соответствует ее содержанию. Скандала не было.
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an and
an and
Ну а если Крым процветает, то зачем им вода днепровская тогда? С ней то он загнивал, с ее и прочих политиков слов..! Странно слышать и отсутствует напрочь логика! А если не прослеживается логика и отсутствует связь здравого смысла в словах, то это...ложь..или пропаганда!
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
an and, Днепр берет начало в России. Скоро его у вас не будет, если не одумаетесь.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
an and, кто у тебя,слабоумного,воду просит? Это вы всё просите транзит газа,твари-попрошайки.
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Крым никогда не передавался Украине, созданной в 1991 году, и после развала СССР должен был быть передан законному владельцу - России. Нахождение Крыма в составе незалежной Украины является противоправным, а фактически - оккупацией, что подтверждается фактами насильственной украинизации населения, разграбления природных ресурсов, издевательства над депортированными крымскими татарами.
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