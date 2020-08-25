Періс Гілтон про насильство в школі: у мене були напади паніки, я плакала кожен день

Американська актриса та співачка Періс Гілтон розповіла про насильство, яке вона пережила в підлітковому віці в школі-інтернаті в Юті (США).

Як зізналася знаменитість виданню People, батьки відправили її в Provo Canyon School, коли їй було 17 років. За її словами, з нею кожен день поводилися жорстоко.

"З того моменту, як я прокидалася, і поки я не йшла спати, весь день на мене кричали, це були безперервні катування. Персонал говорив жахливі речі. Вони постійно змушували мене погано ставитися до себе і знущалися наді мною. Вони застосовували фізичне насильство, били і душили нас", – поділилася Гілтон.

Періс Гілтон в дитинстві stuki-druki.com

39-річна зірка зізналася, що неодноразово намагалася все розповісти батькам, але в школі про це дізналися і запевнили дорослих, що їхня дитина бреше. Після цього персонал рвав листи Періс і не дозволяв часто спілкуватися з сім'єю.

"У мене були напади паніки, я плакала кожен день. Я була така нещасна. Я ненавиділа це життя", – додала Періс.

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