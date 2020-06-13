Пережити, але не забути: 5 зірок, які втратили дітей

Діти – це щастя, але втрата дитини для батьків стає трагедією на все життя. Публічність не завжди допомагає впоратися з цим, особливо, якщо твоє особисте життя на очах у мільйонів.

OBOZREVATEL дізнався, яким зіркам довелося зіткнутися з втратою дитини і як їм вдалося пережити це горе.

Олена Кравець

Instagram Олена Кравець

Артистка "Кварталу-95" і "Жіночого Кварталу" Олена Кравець з чоловіком Сергієм виховують трьох дітей, однак, якби не трагічний випадок, сім'я була б більшою на двох осіб. Про це Кравець розповіла в інтерв'ю для програми "Життя відомих людей".

Олена Кравець з чоловіком і молодшими дітьми Instagram Олена Кравець

За її словами, після народження старшої дочки Марії їй довго не вдавалося знову стати матір'ю, однак вона все ж завагітніла. Та через напружений графік роботи у неї трапилися два викидні на одному і тому ж терміні – восьми тижнях.

"У мене двічі завмирала вагітність. Була погоня, і на цій швидкості дітей, які не виношують. Колись про це було дуже важко говорити", – зізналася актриса.

Після того, що сталося Олена відвідувала психоаналітика, а в 2016 році стала мамою двійнят – Каті і Вані.

Наташа Корольова

Instagram Наташі Корольової

Російська співачка українського походження Наталія Корольова кілька разів хотіла подарувати чоловікові Тарзану (Сергій Глушко) другого малюка. У 2015 році їй вдалося завагітніти, але народити дитину не судилося.

Наташа Корольова і Тарзан Instagram Наташі Корольової

Тоді в мережі розгорівся скандал навколо інтимних знімків пари, і через стрес у артистки трапився викидень. Тоді зірка була на третьому місяці вагітності, написало видання "Навколо ТВ".

Валерія

Instagram Валерії

Російська співачка Валерія на початку відносин з продюсером Йосипом Пригожиним теж пережила викидень. В ефірі телеканалу "Росія 1" вона розповіла, що саме хвороба призвела до таких трагічних наслідків.

"Я захворіла дуже сильно на грип та прийняла велику дозу антибіотиків, так як не знала, що вагітна", – повідомила вона.

Лише через два тижні артистка зрозуміла, що чекає малюка. У неї тоді був другий місяць вагітності.

"Сталося відторгнення плоду. Пережили ми це, як завжди, в роботі, на наступний день мені потрібно летіти на гастролі", – розповіла виконавиця і додала, що творчість допомагає їй і чоловікові пережити цю втрату.

Олена Захарова

Instagram Олени Захарової

Зірка серіалу "Кадетство", російська актриса Олена Захарова довгий час мріяла про дитину. У 2011 році вона завагітніла від 43-річного бізнесмена, і в лютому стала мамою дівчинки Анни-Марії.

Однак в 8-місячному віці вона пішла з життя. Як пізніше з'ясувалося, дитина захворіла на гостру вірусну інфекцію. Шість днів лікарі боролися за життя доньки актриси, але врятувати її не вдалося.

Друзі Захарової розповіли Life News, що вона під час хвороби і після смерті Анни-Марії закрилася в собі і деякий час навіть не відповідала на дзвінки.

Бейонсе

Instagram Бейонсе

Перша дочка співачки Бейонсе і її чоловіка Джей Зі Блю Айві Картер з'явилася на світ в 2012 році. Мало кому відомо, але зіркова пара могла стати батьками на рік раніше, якби не сталася жахлива трагедія.

В інтерв'ю документального фільму "Life is but a dream" вона розповіла, що вже вибирала ім'я своєму малюкові і уявляла, на кого він буде схожий, але під час чергового огляду у лікаря вона почула, що його серце зупинилося.

Співачка зазначила, що втрата дитини стала найгіршим досвідом в житті.

"Тоді я знайшла розраду в музиці. Саме в цей період написані мої найсумніші пісні", – згадала Бейонсе.

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