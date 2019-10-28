'Перетворилися в КВН': скандальний випуск 'Квартал 95' викликав суперечки в мережі

Новий випуск комедійного шоу "Вечірній квартал" викликав суперечки серед українців. Так, багато шанувальників коміків зазначили, що раніше гумор був кращим, а деякі, навпаки, похвалили артистів.

Крім того, багато українців зазначили, що команді коміків не вистачає Володимира Зеленського, який покинув проект. Відео розмістили на офіційній сторінці шоу в Youtube.

"Вечірній квартал" Скріншот з відео

Прем'єра випуску відбулася 26 жовтня. Користувачі мережі захопилися вступною та фінальною піснями студії.

Шоу студії "95 Квартал" Скріншот з відео

Фінальна пісня на шоу "Вечірній квартал" Скріншот з відео

Зазначимо, що гумористи студії "Квартал 95" в новому випуску "Вечірнього кварталу" висміяли Євгена Кошового та його дочку Варю.

Перше побачення Варвари Кошової Скріншот з відео

"Нудно", "Ось Квартал і перетворився в КВН. Сумно", "З такими жартами йому недовго залишилося", "Хлопці стали не смішними. Без Зеленського ви ніхто", "Соромно дивитися", "Ви кращі! Спасибі! Концерт класний" , "Запалювати то запалює, але Зеленського, головною "запальнички" не вистачає", "В кожній передачі на фінальній пісні завжди течуть сльози", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в п'ятому сезоні гумористичної програми "Ліга сміху" команда "Дніпро" разом зі своїм тренером Ігорем Ласточкиним зробила пародію на президента України Володимира Зеленського та актора Станіслава Боклана.

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