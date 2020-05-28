"Перетворила на дармоїдів": Єфремов висловився про артистів на карантині

Російський актор Михайло Єфремов поскаржився, що в зв'язку з карантином через пандемію коронавірусу артисти й співробітники театрів перетворилися на дармоїдів.

Таку заяву актор зробив в інтерв'ю виданню "Спорт-Експрес".

Михайло Єфремов glavcom.ua

Зокрема, журналіст зазначив, що епідемія "вдарила по зарплатам" футболістів, і припустив, що й артистів "ця біда теж не обійшла стороною". На що Єфремов відповів:

"Не просто не оминула, а торохнула так, що перетворила нас на дармоїдів – театри закриті, ні вистав, ні репетицій, зйомок немає! У футболістів перевага в тому, що нехай і при порожніх трибунах, але вони можуть продовжувати заробляти на хліб. А нам без глядача не прожити. І навіть гармоніст з барабанщиком, які веселять футболістів на матчах чемпіонату Білорусії, грати спектаклі не допоможуть".

Михайло Єфремов omskinform.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дружина народного артиста Росії Бориса Щербакова актриса Тетяна Бронзова висловилася про акторів, які скаржаться на свій фінансовий стан через карантин.