"Перетворила на дармоїдів": Єфремов висловився про артистів на карантині

Анна Міхно люди 08:11, 28.05.2020

Російський актор Михайло Єфремов поскаржився, що в зв'язку з карантином через пандемію коронавірусу артисти й співробітники театрів перетворилися на дармоїдів.

Таку заяву актор зробив в інтерв'ю виданню "Спорт-Експрес".

Михайло Єфремов
glavcom.ua

Зокрема, журналіст зазначив, що епідемія "вдарила по зарплатам" футболістів, і припустив, що й артистів "ця біда теж не обійшла стороною". На що Єфремов відповів:

"Не просто не оминула, а торохнула так, що перетворила нас на дармоїдівтеатри закриті, ні вистав, ні репетицій, зйомок немає! У футболістів перевага в тому, що нехай і при порожніх трибунах, але вони можуть продовжувати заробляти на хліб. А нам без глядача не прожити. І навіть гармоніст з барабанщиком, які веселять футболістів на матчах чемпіонату Білорусії, грати спектаклі не допоможуть".

Михайло Єфремов
omskinform.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дружина народного артиста Росії Бориса Щербакова актриса Тетяна Бронзова висловилася про акторів, які скаржаться на свій фінансовий стан через карантин.

Коментувати
Шоу люди

Дивіться також

В Україні збільшать зарплати чиновникам: нововведення Кабміну

Піонтковський назвав Єрмака "агентом Кремля" й розсекретив псевдонім

На Україну насувається скажений циклон: які регіони заллє. Карти

Разумков закликав змінити закон про мову

Мріяв про весілля, але вбила куля ворога: що відомо про загиблого на Донбасі воїна