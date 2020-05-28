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28 травня • оновлено в 08:58
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"Перетворила на дармоїдів": Єфремов висловився про артистів на карантині

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Російський актор Михайло Єфремов поскаржився, що в зв'язку з карантином через пандемію коронавірусу артисти й співробітники театрів перетворилися на дармоїдів.

Таку заяву актор зробив в інтерв'ю виданню "Спорт-Експрес".

Михайло Єфремов

Михайло Єфремов

glavcom.ua

Зокрема, журналіст зазначив, що епідемія "вдарила по зарплатам" футболістів, і припустив, що й артистів "ця біда теж не обійшла стороною". На що Єфремов відповів:

"Не просто не оминула, а торохнула так, що перетворила нас на дармоїдівтеатри закриті, ні вистав, ні репетицій, зйомок немає! У футболістів перевага в тому, що нехай і при порожніх трибунах, але вони можуть продовжувати заробляти на хліб. А нам без глядача не прожити. І навіть гармоніст з барабанщиком, які веселять футболістів на матчах чемпіонату Білорусії, грати спектаклі не допоможуть".

Михайло Єфремов

Михайло Єфремов

omskinform.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дружина народного артиста Росії Бориса Щербакова актриса Тетяна Бронзова висловилася про акторів, які скаржаться на свій фінансовий стан через карантин.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Михайло Єфремов
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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