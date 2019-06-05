"Перервала два роки утримання": Бузова розповіла про секс зі знаменитістю

Скандальна російська співачка і телеведуча Ольга Бузова в ході презентації нового кліпу на пісню "Водица" розкрила подробиці свого особистого життя.
Так, зірка зізналася, що зайнялася сексом через два роки після розлучення з футболістом Дмитром Тарасовим, повідомляє Starhit.
"Уже не так важко. Я два роки утримання порушила! Можливо, це була одна ніч, а може декілька", — заявила Ольга.
Ольга Бузова
Фото з Instagram
Ольга Бузова
Фото з Instagram
Зазначимо, що Бузова не стала розкривати ім'я нового обранця, але натякнула, що він є знаменитістю.
"Ви всі його прекрасно знаєте, але я не хочу вдаватися в подробиці. Після такої тривалої самотності, звичайно, у мене трапилися відносини. Тепер почався новий "відлік", — зізналася зірка.
Ольга Бузова
Фото з Instagram
Ольга Бузова
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий російський гуморист, зірка проекту Comedy Club Тимур Батрутдінов розповів про секс зі скандальною телезіркою Ольгою Бузовою.
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