"Перервала два роки утримання": Бузова розповіла про секс зі знаменитістю

Скандальна російська співачка і телеведуча Ольга Бузова в ході презентації нового кліпу на пісню "Водица" розкрила подробиці свого особистого життя.

Так, зірка зізналася, що зайнялася сексом через два роки після розлучення з футболістом Дмитром Тарасовим, повідомляє Starhit.

"Уже не так важко. Я два роки утримання порушила! Можливо, це була одна ніч, а може декілька", — заявила Ольга.

Ольга Бузова Фото з Instagram

Ольга Бузова Фото з Instagram

Зазначимо, що Бузова не стала розкривати ім'я нового обранця, але натякнула, що він є знаменитістю.

"Ви всі його прекрасно знаєте, але я не хочу вдаватися в подробиці. Після такої тривалої самотності, звичайно, у мене трапилися відносини. Тепер почався новий "відлік", — зізналася зірка.

Ольга Бузова Фото з Instagram

Ольга Бузова Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий російський гуморист, зірка проекту Comedy Club Тимур Батрутдінов розповів про секс зі скандальною телезіркою Ольгою Бузовою.

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