"Переніс інсульт на ногах": Дядя Жора розповів про своє самопочуття

Український шоумен Вадим Мічковський, більш відомий під сценічним псевдонімом Дядя Жора, розповів про те, як почуває себе після інсульту.

В інтерв'ю виданню "Факти", він заявив, що відновлюється і проходить період реабілітації. Лікарі рекомендують повний спокій і ще десять днів він буде знаходиться в стаціонарі.

"Лікарі кажуть, що моя ситуація могла "прилетіти" нізвідки. За великим рахунком, я ж інсульт переніс на ногах! Два дні сильно боліла голова, але це мене не особливо турбувало, думав, через недосипання. Потім почалися проблеми із зором, все двоїлось. Ось тоді і забив на сполох. Зробив УЗД, але воно нічого не показало. Тільки МРТ виявило, що у мене серйозні проблеми. Погіршення зору було наслідком інсульту. Хоча, знаючи, які наслідки бувають, вважаю, що мене ще "пронесло". Це як знак згори, що треба берегти себе. Я тому і написав про свою хворобу в соціальних мережах, щоб люди розуміли - мозку і організму треба давати відпочинок", - сказав комік.

Він додав, що у нього ніколи не було проблем з тиском.

"Я знаходився в хорошій фізичній формі, періодично займався спортом, не пив, не курив. Та не було у мене взагалі шкідливих звичок, крім посиленого робочого режиму! Напевно, він мене і "загнав". Організм дав збій", - прокоментував свою хворобу артист.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, знаменита голлівудська актриса Шерон Стоун пережила інсульт, після чого змушена була заново вчитися говорити і ходити.