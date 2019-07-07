Переможці "Танців з зірками" в Україні: хто вони і як виглядають в 2019

У вересні на каналі 1+ повинен стартувати черговий сезон популярного шоу "Танці з зірками". Імена зіркових учасників, їх партнерів та навіть журі поки невідомі.

Зазначимо, що 5 сезон "Танців з зірками" закінчився перемогою коміка Ігоря Ласточкіна та Ілони Гвоздьової. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, як змінилися переможці шоу.

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Володимир Зеленський

У 2006 році в шоу переміг комедійний актор, продюсер і сценарист Володимир Зеленський. Тоді він був засновником і художнім керівником Студії "Квартал-95".

KP.UA

kinofilms.ua

У 2019 життя Зеленського кардинально змінилася. Тепер він президент України і верховний головнокомандувач Збройними силами України.

Телеканал 24

Лілія Подкопаєва

Українська гімнастка. олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва перемогла в 2006 році. У парі з Сергієм Костецьким у вересні 2008 року, представила Україну на Танцювальному Євробаченні 2008, де вони зайняли 3 місце.

LiveInternet

сьогодні

У 2019 спортсменка готується втретє стати мамою і рідко з'являється на публіці.

viva.ua

Марчін Мрочек

Польський танцюрист, співак, актор театру і кіно переміг в шоу в 2008 році. Разом з Едітою Хербі в цьому ж році виграв конкурс "Танцювальне Євробачення - 2008".

Уніан

io.ua

Наталя Могилевська

Українська співачка, автор пісень, композитор, актриса, телеведуча і продюсер Наталя Могилевська брала участь в шоу двічі: в 2006 році і в 2017 році.

From-UA

Hochu.ua

Перемогу вона здобула у 2017.

Hochu.ua

У 2019 артистка продовжує займатися танцями і музикою.

Інформатор

Ігор Ласточкин

Український актор, шоумен, телеведучий, гуморист, комік, співак і капітан команди КВН "Збірна Дніпропетровська" переміг в шоу в 2018 році.

NewsOne

1+1

У 2019 Володимир Зеленський в зв'язку з надходженням на посаду Президента України покинув команду "Квартал 95" і йому на заміну до колективу приєдналися Юрій Ткач та Ігор Ласточкин.

Znaj.ua

Нагадаємо, що 5 сезон "Танців з зірками" закінчився перемогою коміка Ігоря Ласточкіна і його партнерки Ілони Гвоздьової, і це викликало в мережі суперечки. Друге місце цього року дісталося скандальної телеведучої Лесі Никитюк, третє - відомому "холостяку" Іраклі Макацарії, що також стало приводом множинних дискусій.

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