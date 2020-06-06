Переможниця "Від пацанки до панянки" після зізнання про орієнтацію розповіла про обранця

Переможниця реаліті "Від пацанки до панянки" (Новий канал) Женя Мазур розповіла про те, що закохана. Незадовго до цього дівчина зробила зізнання про свою орієнтацію.

Так, за словами Мазур, сексуально її приваблюють не тільки хлопці, а й дівчата. Вона не назвала стать свого обранця (або обраниці), але уточнила, що цю людину їй довелося домагатися усіма силами. Про це виданню OBOZREVATEL розповіла пресслужба Нового каналу.

Женя Мазур Пресслужба Нового каналу

"Мене просто завалили питаннями про стосунки. Я не люблю говорити про своє особисте життя. Але вирішила раз і назавжди розставити всі крапки над "і". Так, я закохана! Добивалася людини всіма можливими і відомими мені способами", – поділилася переможниця "Пацанок".

Також вона розповіла, що поки побудувати міцні стосунки у неї не вийшло.

Женя Мазур Пресслужба Нового каналу

"На жаль, у нас велика різниця у віці. І мені дали ясно зрозуміти, що між нами нічого бути не може. Зараз ця людина мене всіляко підтримує і мотивує", – додала Мазур.

До цього у Жені Мазур були стосунки з хлопцем-наркоманом. Закінчилися вони трагічно – той помер від інфаркту. Після смерті дівчина дізналася, що її коханий був одружений, і скоро повинен був стати батьком.

Женя Мазур Прес-служба Нового каналу

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як Женя Мазур змінилася на проекті "Від пацанки до панянки" і який била до нього.