Переможниця "Україна має талант" отримала премію в Росії

Переможниця першого сезону шоу "Україна має талант" Ксенія Симонова отримала російську літературну премію "Просвіта через книгу" за її роботу "Усюди Бог".

Про це повідомляє "Крим. Реалії" з посиланням на прес-службу художниці. Це вже друга за рахунком книга Симонової, яка готується до видання в Великобританії і США.

"У книзі "Усюди Бог" Симонова описує цікаві зустрічі, місця й храми, які відвідала під час гастролей по всьому світу. У кінці книги вміщено добірку авторських малюнків. Чому вона назвала свою книгу "Усюди Бог"? Авторка зізнається, що "врятуватися можна всюди, адже всюди – і в храмі, і на вулиці, і в літаку, і на сцені, коли твої глядачі плачуть і стають добрішими, – всюди Бог", – йдеться в повідомленні.

Книга Симонової "Усюди Бог" instagram / kseniya_simonova.official

Конкурс проводився із благословення патріарха РПЦ Кирила з метою виявити програми, "які відповідають високим моральним ідеалам духовної просвіти та патріотичного виховання".

Ксенія Симонова instagram / kseniya_simonova.official

Що примітно, Ксенія Симонова – майстер пісочної анімації. У 2010 році вона отримала звання "Заслужений художник Автономної Республіки Крим", в 2013 році – "Заслужений діяч мистецтв України".

Ксенія Симонова на America’s Got Talent Кадр з відео

Ксенія Симонова з Кисельовим instagram / kseniya_simonova.official

Як повідомляв OBOZREVATEL, взимку 2019 року його посіла третє місце на американському шоу талантів America's Got Talent ("Америка має талант"). Відомо, що Симонова є фанаткою президента РФ Володимира Путіна і топ-пропагандиста Кремля Дмитра Кисельова. Більш того, вона підтримує анексію Криму.

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