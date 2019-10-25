Головна Новини
25 жовтня • оновлено в 16:56
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Переможниця "Україна має талант" отримала премію в Росії

838 Читати матеріал російською

Переможниця першого сезону шоу "Україна має талант" Ксенія Симонова отримала російську літературну премію "Просвіта через книгу" за її роботу "Усюди Бог".

Про це повідомляє "Крим. Реалії" з посиланням на прес-службу художниці. Це вже друга за рахунком книга Симонової, яка готується до видання в Великобританії і США.

"У книзі "Усюди Бог" Симонова описує цікаві зустрічі, місця й храми, які відвідала під час гастролей по всьому світу. У кінці книги вміщено добірку авторських малюнків. Чому вона назвала свою книгу "Усюди Бог"? Авторка зізнається, що "врятуватися можна всюди, адже всюди – і в храмі, і на вулиці, і в літаку, і на сцені, коли твої глядачі плачуть і стають добрішими, – всюди Бог", – йдеться в повідомленні.

Книга Симонової "Усюди Бог"

Книга Симонової "Усюди Бог"

instagram / kseniya_simonova.official

Новини
"Гральна зона для багатих": окупанти в Криму вдалися до нової хитрості

Конкурс проводився із благословення патріарха РПЦ Кирила з метою виявити програми, "які відповідають високим моральним ідеалам духовної просвіти та патріотичного виховання".

Ксенія Симонова

Ксенія Симонова

instagram / kseniya_simonova.official

Що примітно, Ксенія Симонова – майстер пісочної анімації. У 2010 році вона отримала звання "Заслужений художник Автономної Республіки Крим", в 2013 році – "Заслужений діяч мистецтв України".

Ксенія Симонова на America’s Got Talent

Ксенія Симонова на America’s Got Talent

Кадр з відео

Ксенія Симонова з Кисельовим

Ксенія Симонова з Кисельовим

instagram / kseniya_simonova.official

Як повідомляв OBOZREVATEL, взимку 2019 року його посіла третє місце на американському шоу талантів America's Got Talent ("Америка має талант"). Відомо, що Симонова є фанаткою президента РФ Володимира Путіна і топ-пропагандиста Кремля Дмитра Кисельова. Більш того, вона підтримує анексію Криму.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
"Україна має талант"
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
11
3
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel