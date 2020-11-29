Переможниця "Танців із зірками" захворіла на COVID-19 і дала поради щодо лікування

Українська танцівниця й переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова захворіла на коронавірус.

Про те, що вона заразилася на COVID-19, хореографка сама повідомила на сторінці в Instagram. У публікації зірка повідомила, який перебіг в її хвороби.

"Шкода, що сьогодні не зможу потрапити на фінал "Танці з зірками". Мій недільний ранок почався з позитивного результату на COVID. Як кажуть, усі там будемо. Уся сім'я в зборі, усі на ізоляції. Діти поки, слава Богу, без симптомів, а ось ми з чоловіком хандримо", – написала в фотоблозі танцівниця.

Ілона Гвоздьова захворіла на коронавірус. Instagram Ілони Гвоздьової

Крім того, Гвоздьова повідомила, які в неї були симптоми, перед тим як вона здала ПЛР-тест.

"Усе почалося зі звичайного відчуття застуди: слабкість, пирхота в горлі, закладеність носа. Опісля: сильний головний біль, немов мігрень, запаморочення, біль у суглобах і старі травми почали нити, біль в очах, температура другу добу скаче від 36,6-38,6", – розповіла хореографка.

Також танцівниця розповіла, як проходить її лікування від COVID-19.

"Рясне пиття будь-якої рідини 5-6 літрів на день, провітрювання кімнати, зволоження повітря, вітамін Д3, Цинк, вітамін С, сатурація, прогулянки на вулиці й приблизно 10 тисяч кроків, позитивний настрій", – поділилася з шанувальниками зірка.

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