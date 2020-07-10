Переможниця "Танців з зірками" стала жертвою насильства: чоловік спускав її по сходах

Єва Романова Люди 11:15, 10.07.2020 Оновлено: 11:19, 10.07.2020

Відома українська актриса театру і кіно, яка перемогла в шоу "Танці з зірками", Ксенія Мішина зробила відверте зізнання про домашнє насильство.

Так, зірка серіалу "Кріпосна" поділилася – її бив коханий чоловік, батько дитини Ксенії Платона. Про це йшла мова в інтерв'ю Славі Дьоміну для YouTube-проекту "Слава +" (відео дивіться в кінці новини).

"Це дуже серйозна і актуальна зараз проблема. Я взагалі не розумію, як чоловіки можуть собі дозволяти таке по відношенню до жінок. Мій колишній після розставання через 4 роки з'явився, спустив мене зі сходів, незрозуміло за що. Я запитала тільки, чи пам'ятає він, як мене звуть. Я не розуміла, навіщо? Що це таке було?" – висловилася Мішина.

Ксенія Мішина з сином Платоном
СТБ

Також актриса вказала, що її колишній чоловік, який піднімав на неї руку, не спілкується з їх спільним сином. І поки Платон не подорослішає – він не зможе цього зробити, так як позбавлений батьківських прав.

"Зараз цієї людини немає в моєму житті і житті нашого сина. Якщо він з'явиться, то зможе спілкуватися з дитиною тільки тоді, коли син зможе приймати самостійні рішення. Я позбавила його батьківських прав", – додала вона.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ксенія Мішина стане головною героїнею нового реаліті "Холостячка". За серце телезірки змагатимуться понад два десятки чоловіків.

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