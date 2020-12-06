Переможниця "Танців з зірками" перехворіла на коронавірус і розповіла про симптоми

Українська співачка і переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос перехворіла на коронавірус.

Як розповідала зірка в інтерв'ю для insider.ua, вона перенесла COVID-19 в легкій формі. Також артистка зізналася, що протягом місяця вона не відчувала запахів. Крім того, Дімопулос розповіла, що їй допомогло швидко побороти коронавірус.

"Медитації дуже допомагають розслабитися і відчути гармонію, для мене це життєво важливий ритуал. І, звичайно, мене рятували вітамінні крапельниці, які я роблю регулярно і вже років чотири точно нічим не хворію. Навіть COVID-19 я перенесла, всього лише втративши нюх на місяць – це був єдиний симптом ", – зізналася співачка.

Санта Дімопулос. Instagram Санти Дімопулос

Варто відзначити, що Дімопулос не сказала, коли саме вона захворіла на COVID-19.

До слова, під час всього шоу "Танці з зірками" з учасників перехворіли на коронавірус такі знаменитості: Олена Шоптенко та Олег Винник, ексучасник гурту "Время и стекло" Позитив, ведуча Ольга Фреймут, акторка Даша Петрожицька.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що нещодавно захворіла на коронавірус танцівниця і переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова. Зірка також дала поради по лікуванню.