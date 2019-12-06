Переможниця "Танці з зірками" зробила заяву про роман з розлученим Остапчуком

Українська актриса і переможниця шоу "Танці з зірками" Ксенія Мішина вперше прокоментувала чутки про свій роман з телеведучим Володимиром Остапчуком.

У коментарі "Караван історій" Мішина розповіла, чи є у неї стосунки з українським шоуменом, який нещодавно оголосив про розлучення з дружиною Оленою.

Ксенія Мішина прокоментувала роман з Володимиром Остапчук Інстаграм

Так, на днях у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Ксенія і Володимир разом відпочивали у Відні, де їх піймали під час поцілунків і обіймів. Нібито саме роман з Мішиной і став причиною розлучення Остапчука.

Володимир Остапчук з дружиною Оленою та дітьми Інстаграм

Володимир Остапчук з дружиною Оленою і донькою Інстаграм

Однак, за словами актриси, у неї немає ніяких відносин з телеведучим.

"Цілковита лже-інформація, незрозуміло для чого придумана. Весь цей час я перебуваю в Україні і працюю над своїми проектами. Ніяких зв'язків і спілкування між мною і Володимиром Остапчуком немає", – заявила Мішина.

Ксенія Мішина Інстаграм

Раніше OBOZREVATEL опублікував найгарячіші фото української актриси Ксенії Мішиной.

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