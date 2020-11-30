Переможниця "Танці з зірками" відмовилася від кубка: інцидент стався вперше в історії шоу

Пара, яка здобула перемогу на шоу "Танці з зірками" в 2020 році – Санта Дімопулос і Макс Леонов – відмовилася від кубка на користь своїх суперників – Юлії Саніної та Дмитра Жука.

Таким чином на шоу – відразу два переможці. Подібний інцидент трапився вперше в історії танцювального проєкту. Детальніше – в матеріалі OBOZREVATEL (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, після оголошення результатів шоу, Дімопулос взяла кубок і сказала, що хоче віддати його Санінії, бо у неї до проєкту не було танцювального досвіду, на відміну від самої переможниці.

"У мене багато титулів в житті, справді. Я перемагала в конкурсах краси, на спортивних змаганнях, і для мене ці титули – зовсім неважливі. Ми всі зрозуміли, що без підтримки не можемо існувати. Я – за любов, за дружбу, за те, щоб все було чесно. Я хочу передати цей кубок Юлії Саніній, тому що вона ніколи в своєму житті не танцювала. Я в дитинстві танцювала, а вона – ні", – заявила Дімопулос в прямому ефірі.

Сама Юлія Саніна спочатку відмовлялася брати кубок, проте Санта Дімопулос наполягла на цьому, додавши:

"Вона заслужила цей кубок, тому що я знаю, скільки сил Юля вклала в цей проєкт. Всі вклали багато, але ця дівчинка прийшла і навчилася танцювати з нуля. Я не прийшла сюди танцювати з нуля, тому ти заслужила його. Я для себе – вже переможниця".

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