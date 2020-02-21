Українська актриса і переможниця шоу "Танці з зірками" Ксенія Мішина вразила зізнанням про те, що в її житті було фізичне насильство.

Так, про це вона розповіла в інтерв'ю сайту СТБ. Знаменитість додала, що це один із прикладів того, що б вона не змогла пробачити чоловікові. А також навела ще кілька пунктів.

Ксенія Мішина Фото: instagram/misha.k.ua

"Я б не змогла пробачити брехню. Якщо ти довго живеш з чоловіком, якщо у вас сильний фізичний і душевний зв'язок – відчувається кожен момент. Жіноча інтуїція дуже тонка. Також фізичне насильство – у моєму житті було, і я цього ніколи не прийму", – зазначила Мішина.

Ксенія Мішина Фото: IVORY films

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ксенія Мішина прокоментувала чутки про свій роман з телеведучим Володимиром Остапчуком.

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