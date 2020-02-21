Головна Новини
21 лютого • оновлено в 16:22
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Було фізичне насильство": переможниця "Танці з зірками" приголомшила особистим зізнанням

6.3т
Читати матеріал російською

Українська актриса і переможниця шоу "Танці з зірками" Ксенія Мішина вразила зізнанням про те, що в її житті було фізичне насильство.

Так, про це вона розповіла в інтерв'ю сайту СТБ. Знаменитість додала, що це один із прикладів того, що б вона не змогла пробачити чоловікові. А також навела ще кілька пунктів.

Ксенія Мішина

Ксенія Мішина

Фото: instagram/misha.k.ua

Новини
"Ревнував і жорстоко знущався": українська зірка відверто розповіла про колишнього чоловіка-тирана

"Я б не змогла пробачити брехню. Якщо ти довго живеш з чоловіком, якщо у вас сильний фізичний і душевний зв'язок – відчувається кожен момент. Жіноча інтуїція дуже тонка. Також фізичне насильство – у моєму житті було, і я цього ніколи не прийму", – зазначила Мішина.

Ксенія Мішина

Ксенія Мішина

Фото: IVORY films

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ксенія Мішина прокоментувала чутки про свій роман з телеведучим Володимиром Остапчуком.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Ксенія Мішина
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
16
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги