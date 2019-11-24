Переможниця "Танці з зірками" Ксенія Мішина: хто вона і як боролася в шоу

Українська актриса Ксенія Мішина та її партнер Женя Кот стали переможцями шоу телеканалу 1+1 " Танці з зірками-2019".

Хто вона така і який шлях за перемогу пройшла в шоу, розповість OBOZREVATEL (щоб подивитися фото і відео, скрольте сторінку).

Хто така Ксенія Мішина?

Ксенія Мішина - представниця нового покоління українських акторів. Вона почала зніматися в 2014-му році, дебютувавши у фільмі "Розпечений периметр". Далі були роботи в стрічках "Чудо за розкладом", "На лінії життя", "Будинок на холодному ключі" і ін.

Але популярність до неї прийшла після зйомок в серіалі "Кріпосна", де Мішина грала роль поміщиці Шефер.

Особисте життя Ксенії Мішиной

За визнанням самої актриси, на особистому фронті у неї поки не складається. У 22 роки вона народила сина, але той ніколи не бачив батька.

"Я хотіла, щоб у мого сина був батько. Але він жодного разу не відвідав дитину", - розповіла Мішина в ефірі 1+1.

При цьому до шлюбу актриса ставиться дуже серйозно. Саме тому вона тільки відмахувалася від чуток про роман зі своїм партнером Женею Котом, який одружився в минулому році.

Мішина на "Танці з зірками" - відео виступів

Всі подробиці про битву зірок в фіналі шоу читайте в окремому матеріалі OBOZREVATEL.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.