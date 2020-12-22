Переможниця "Супер Топмодель по-українськи" зізналася, на що витратить виграні 300 тисяч гривень

Переможниця популярного реаліті "Супер Топмодель по-українськи" (Новий канал) Тетяна Брик розповіла, що планує витратити виграні 300 тисяч гривень на купівлю квартири.

За її словами, усі зароблені гроші вона давно відкладає, оскільки хоче накопичити на власне житло. Про це Брик розповіла в інтерв'ю Новому каналу.

Дівчина зазначила, що відразу після закінчення зйомок шоу вона почала дуже багато працювати.

Переможниця реаліті "Супер Топмодель по-українськи" Instagram Брик

Також модель розповіла, що на 2021 рік вона має величезні плани щодо проєктів, пов'язаних із боротьбою з гендерним і домашнім насильством.

Нагадаємо, що Тетяна Брик із чотирьох років займається танцями, обожнює сцену і любить бути в центрі уваги. Має досвід роботи моделлю в Малайзії: знімалася для кількох журналів.

Також дівчина співпрацювала з Charlotte Tilbury, Yohji Yamamoto, Harpers Bazaar, L'officiel, Voge, Pepe Jeans.

Модель Тетяна Брик Instagram Брик

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасниця реаліті "Супер Топмодель по-українськи" Арина Любітєлєва зізналася, чому закінчилися її стосунки з американським музикантом, басистом Imagine Dragons Беном Маккі.