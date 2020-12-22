Переможниця 'Супер Топ-модель по-українськи' зізналася, на що витратить виграні 300 тисяч гривень

Переможниця популярного реаліті "Супер Топ-модель по-українськи" (Новий канал) Тетяна Брик розповіла, що планує витратити виграні 300 тисяч гривень на купівлю квартири.

За її словами, всі зароблені гроші вона давно відкладає, так як хоче накопичити на власне житло. Про це Брик розповіла в інтерв'ю Новому каналу.

Дівчина зазначила, що відразу після закінчення зйомок шоу вона почала дуже багато працювати.

Також модель розповіла, що на 2021 рік вона має величезні плани з приводу проєктів, пов'язаних із боротьбою з гендерним та домашнім насильством.

Нагадаємо, Тетяна Брик з чотирьох років займається танцями, обожнює сцену і любить бути в центрі уваги. Має досвід роботи моделлю в Малайзії: знімалася для декількох журналів.

Також дівчина співпрацювала з Charlotte Tilbury, Yohji Yamamoto, Harpers Bazaar, L'officiel, Voge, Pepe Jeans.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасниця реаліті "Супер Топмодель по-українськи" Арина Любітєлєва зізналася, чому закінчилися її стосунки з американським музикантом, басистом Imagine Dragons Беном Маккі.