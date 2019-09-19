Переможниця шоу "Холостяк" вийшла заміж: що відомо

Переможниця російського шоу " Холостяк-6 " з Єгором Крідом Дарина Клюкина вийшла заміж.
Про це вона повідомила своїм шанувальникам на своїй сторінці в Instagram, показавши відповідний знімок (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).
"Можете мене привітати. Я вийшла заміж", – сказала Дарина у відеозверненні, опублікованому в сторіс.
Дарина Клюкіна вийшла заміж за Володимира Чопова
instagram / klyukina_d
Обранцем Клюкіної став топ-менеджер медіахолдингу "Газпром-Медіа" і заступник гендиректора ТНТ Володимир Чопов. Як стало відомо, пара запланувала пишний захід в Італії на жовтень 2019 року.
Клюкіна вийшла заміж
instagram / klyukina_d
Переможниця "Холостяк-6" вийшла заміж
instagram / klyukina_d
Переможниця "Холостяка" Дарина Клюкина вийшла замуж💍 ⠀ Сьогодні колишня кохана Єгора Крида стала дружиною 39-річного Володимира Чопов, топ-менеджера медіахолдингу "Газпром-Медіа" і заступника гендиректора ТНТ. Крім офіційної частини одруження закохані запланували пишне торжество в Італії в жовтні. # холостяк # дарьяклюкіна
Як повідомляв OBOZREVATEL, Єгор Крід вибрав Дашу на шоу в липні 2018 року. Його батьки помітили, що саме їй він найбільше віддає перевагу. Однак після проекту у них не склалися стосунки.
Даша пізніше почала зустрічатися з Чоповим. А в лютому 2019 року на день народження Клюкіної Володимир зробив їй пропозицію.
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