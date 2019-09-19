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19 вересня • оновлено в 18:46
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Переможниця шоу "Холостяк" вийшла заміж: що відомо

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Переможниця російського шоу " Холостяк-6 " з Єгором Крідом Дарина Клюкина вийшла заміж.

Про це вона повідомила своїм шанувальникам на своїй сторінці в Instagram, показавши відповідний знімок (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Можете мене привітати. Я вийшла заміж", – сказала Дарина у відеозверненні, опублікованому в сторіс.

Дарина Клюкіна вийшла заміж за Володимира Чопова

Дарина Клюкіна вийшла заміж за Володимира Чопова

instagram / klyukina_d

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Обранцем Клюкіної став топ-менеджер медіахолдингу "Газпром-Медіа" і заступник гендиректора ТНТ Володимир Чопов. Як стало відомо, пара запланувала пишний захід в Італії на жовтень 2019 року.

Клюкіна вийшла заміж

Клюкіна вийшла заміж

instagram / klyukina_d

Переможниця "Холостяк-6" вийшла заміж

Переможниця "Холостяк-6" вийшла заміж

instagram / klyukina_d

Як повідомляв OBOZREVATEL, Єгор Крід вибрав Дашу на шоу в липні 2018 року. Його батьки помітили, що саме їй він найбільше віддає перевагу. Однак після проекту у них не склалися стосунки.

Даша пізніше почала зустрічатися з Чоповим. А в лютому 2019 року на день народження Клюкіної Володимир зробив їй пропозицію.

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Особа
Єгор Крід
Місце
Росія
Тег
Холостяк-6
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