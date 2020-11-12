Переможниця шоу 'Холостяк-10' захворіла на коронавірус і назвала симптоми

Переможниця 10-го сезону романтичного реаліті "Холостяк" Даша Ульянова захворіла на коронавірус і розповіла про симптоми.

Так, дівчина відчула себе недобре і здала експрес-тест на COVID-19, який показав позитивний результат. Про це Ульянова повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Все почалося два дні тому. Я відчула нереальну слабкість, біль в горлі, піднялася температура і все тіло, як ніби ламало. Я сподівалася, звичайно, що це ангіна або звичайний грип, але все ж викликала лікаря, який зробив тест", – розповіла Даша.

Також зірка втратила нюх. За її словами, вона зовсім не відчуває запахи і смаки.

"Такого раніше зі мною ніколи не було. Сумнівів уже не залишалося. Ну а слідом прийшов позитивний тест. Дорогі, бережіть себе і своїх близьких. Здоров'я – найважливіше", – додала переможниця шоу "Холостяк-10".

Як повідомляв OBOZREVATEL, переможниця шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова поділилася своїми переживаннями з приводу інтимного зв'язку головного героя шоу Макса Михайлюка з іншою учасницею.