Переможниця "Холостяка" показала спокусливі форми в бікіні. Фото
Переможниця шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова поділилася з шанувальниками пікантним фото в бікіні.
Відповідний знімок дівчина опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала лежачи на березі моря, продемонструвавши спокусливі форми.
"У стані повного релаксу і безтурботності. Для мене є три місця повного заспокоєння: будинок моєї сім'ї, берег моря та обійми рідної людини", – написала Ульянова.
Переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова (Instagram-акаунт Даші Ульянової)
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового фото Даші. Вони засипали її компліментами: "Наша красуня", "Граціозна", "Дуже сексуальне тіло".
Переможниця "Холостяка" показала спокусливі форми в бікіні. Фото
Переможниця "Холостяка" показала спокусливі форми в бікіні. Фото
Переможниця "Холостяка" показала спокусливі форми в бікіні. Фото
Раніше OBOZREVATEL публікував підбірку з відвертих фото переможниці "Холостяка-10" Даші Ульянової, якими вона останнім часом ділилася на своїй сторінці в Instagram.