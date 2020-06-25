Переможниця шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова поділилася з шанувальниками пікантним фото в бікіні.

Відповідний знімок дівчина опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала лежачи на березі моря, продемонструвавши спокусливі форми.

"У стані повного релаксу і безтурботності. Для мене є три місця повного заспокоєння: будинок моєї сім'ї, берег моря та обійми рідної людини", – написала Ульянова.

Переможниця "Холостяка-10" Даша Ульянова (Instagram-акаунт Даші Ульянової)

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового фото Даші. Вони засипали її компліментами: "Наша красуня", "Граціозна", "Дуже сексуальне тіло".

Переможниця "Холостяка" показала спокусливі форми в бікіні. Фото

Переможниця "Холостяка" показала спокусливі форми в бікіні. Фото

Переможниця "Холостяка" показала спокусливі форми в бікіні. Фото

Раніше OBOZREVATEL публікував підбірку з відвертих фото переможниці "Холостяка-10" Даші Ульянової, якими вона останнім часом ділилася на своїй сторінці в Instagram.